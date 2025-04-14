Karanlığa karşı eylem ateşi

YENİDÜZEN

UBP – YDP – DP Hükümeti’ne “Başörtüsü Tüzüğünü” geri çekmesi için 28 Nisan’a kadar süre veren 55 örgüt, her gün 18.00 – 21.00 saatleri arasında Meclis önünde, karanlığı aydınlatacak eylem ateşini yakacak.

Öğretmen sendikaları Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) öncülüğünde başlatılan “siyasal İslam dayatmalarına” karşı eylemlilik süreci, 55 örgütün desteğiyle sürüyor…

Bu kapsamda, karanlığa karşı yakılacak eylem ateşinin ilki bugün saat 18.00’de yakılacak, 55 örgütün tümü Meclis önünde toplanacak. Geriye kalan iki haftalık sürede ise her gece için birden fazla örgüt, eylem ateşinin nöbetini tutacak.

Üçlü koalisyonun, “Başörtüsü Tüzüğü” konusunda 28 Nisan’a kadar geri adım atmaması ya da eylemlilik sürecinde provokasyonlara maruz kalınması halinde örgütler, ‘süresiz’ genel greve gidecek.

Tüzüğün geri çekilmesi talebiyle imza kampanyası da başlatacak olan örgütler; Meclis önü ve ilçelerde kurulan pazarlar dahil kamusal alanlarda imza merkezleri oluşturacak.

Eylemlilik süreci kapsamında; Anayasa mahkemesinde dava açılacak, meslek örgütleriyle görüşülerek eylemlilik sürecine dahil olmaları talep edilecek ve dayanışma hesabı açılacak.

Öte yandan, yine eylemlilik süreci kapsamında; yarın Bekirpaşa Lisesi, Çarşamba günü ise İrsen Küçük Ortaokulu ziyaret edilerek öğretmenlere destek verilecek.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre UBP – YDP – DP Hükümeti’nin geri adım atmaması halinde 1 Mayıs’taki yürüyüş de eylemlilik sürecine dahil edilecek.

Ayrıca 55 örgüt, yaşanan sürecin uluslararası alanda duyulması ve desteklenmesi talebiyle Avrupa Birliği dahil, çeşitli uluslararası örgütlerle görüşmeler gerçekleştirecek.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) liderliğinde başlatılan ve 55 örgütün destek verdiği “gerici politikalara geçit yok” kapsamındaki eylemlilik süreci, Cuma günkü basın toplantısında duyurulmuştu.

55 örgüt adına yapılan ortak açıklamada, eylemlilik sürecinde herhangi bir provokasyona maruz kalınması, zarar görülmesi halinde baş sorumluların Eğitim Bakanı ve UBP – YDP – DP Hükümeti olacağı belirtilmişti.

Toplantıda konuşan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, hükümetin değişiklik önerisiyle görüşme talep etmesi halinde, konunun yorum ya da uzlaşmaya açık olmadığını, yapılması gerekenin tüzüğün geri çekilmesi ve Anayasa’ya uygun hareket edilmesi olduğunu vurgulamıştı.

Hükümete süre tanıyacaklarını belirten Eylem, bu sürenin sonunda herhangi bir değişiklik olmaması durumunda “hayatı durdurma planlarını” devreye sokacaklarını ifade etmişti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise “Direnmeye devam edeceğiz. Örgütleneceğiz ve başaracağız. Örgütlü halkın karşısında kimse duramaz” demiş, bundan sonraki süreçte “sürprizlere hazırlıklı olunması gerektiğini” ifade etmişti.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de yaptığı açıklamasında, ekonomik örgütlere, esnaf ve üreticilere çağrıda bulunarak, “Aydınlık ve karanlığın kavgasında bir taraf olmak zorundadırlar. Bu ülkeye dayatılan politikaları sermaye çevreleri de seyretmemelidir” ifadelerini kullanmıştı.