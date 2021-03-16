Karaman ve Karaaziz, TAK Yönetim Kurulu’na atandı
Türk Ajansı Kıbrıs(TAK) Yönetim Kurulu’nun 2 üyesi değiştirildi.
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Türk Ajansı Kıbrıs(TAK) Yönetim Kurulu’nun 2 üyesi değiştirildi.
Bakanlar Kurulu, TAK Yönetim Kurulu’nda görev yapan Aytuğ Türkkan’ın yerine Züleyha Karaman’ı, Sezgin Madencioğlu yerine ise Aziz Karaaziz’in atanmasına karar verdi.
Her iki atamayla ilgili görev süresinin 3 yılı kapsadığı Resmi Gazete’de yayımlandı.
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