Karaman ve Karaaziz, TAK Yönetim Kurulu’na atandı

Türk Ajansı Kıbrıs(TAK) Yönetim Kurulu’nun 2 üyesi değiştirildi.

Bakanlar Kurulu, TAK Yönetim Kurulu’nda görev yapan Aytuğ Türkkan’ın yerine Züleyha Karaman’ı, Sezgin Madencioğlu yerine ise Aziz Karaaziz’in atanmasına karar verdi.

Her iki atamayla ilgili görev süresinin 3 yılı kapsadığı Resmi Gazete’de yayımlandı.