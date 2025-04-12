Karakaya: “Canlarımızın hayatını kaybetmesine sebep olan tüm sorumlular hesap vermek zorunda”

4. Türkiye Travmatik Stres Kongresi ve İstanbul Depreminin İlk 3 Günü Çalıştayı 10-11 Nisan tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği (TARDE) iş birliğiyle düzenlenen kongre ve çalıştaya Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da katılarak, sunum yaptı.

Bolu Kartalkaya otel yangınında yaşamını yitirenler için adalet arayışı başlatan “Başka Canımız Yok” aileleri, 6 Şubat depreminde yakınlarını kaybeden “Adalet Peşinde” ailelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen konferans ve çalıştay, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul kampusunda yer aldı.

Risk azaltma odağında afetlere hazırlık, hızlı müdahale ve afet sonrası çalışmalara katkı sağlamayı hedefleyen tema ile planlanan konferans ve çalıştayda, afet sonrası kritik öneme sahip "Altın saatler" olarak adlandırılan ilk 72 saatlik hayati dönem sektörel bazda ele alındı.

Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, etkinlikte yaptığı sunumda, 6 Şubat’ta, o karanlık gecede sadece canlarını değil, hayallerini geleceklerini, evlatlarının umutlarını da kaybettiklerini söyledi.

“Ancak bu acıyı yalnızca yüreğimize gömüp susmak, olan biteni kadere bağlamak bizim için bir seçenek değil. Çünkü biliyoruz ki bu kayıplar ihmalin, sorumsuzluğun, denetimsizliğin sonucuydu” diyen Karakaya, canlarının hayatını kaybetmesine sebep olan tüm sorumluların hesap vermek zorunda olduğunu vurguladı.

Bu seminerin bir uyanış, çağrı, adalet mücadelesi olduğunu ifade eden Karakaya, “Şampiyon meleklerimizin, rehberlerimizin ve tüm depremde öldürülen canlarımızın sesi olmak, onların yarım kalan hikâyelerini adaletle tamamlamak için buradayız. Birlikte soracağız: Neden? Nasıl? Kim? Ve yine birlikte söyleyeceğiz; Unutmadık, unutturmayacağız.” dedi.

6 Şubat’ı unutmayacağız, unutturmayacağız…

6 Şubat’ı unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını vurgulayan Karakaya, sözlerini şöyle sürdürü:

“Bizler evlatlarımızı toprağa verirken, sadece canımızı değil; bir takımın, bir şehrin, bir ülkenin hayalini de kaybettik. Ama acımızı içimize gömüp susmadık. Çünkü biliyoruz: Bu bir doğa olayıydı, evet. Ama ölüm şekilleri kader değildi. O bina neden yıkıldı? Çocuklarımız neden oradaydı? Neden zamanında yardım ulaşmadı? Bizler, bu soruları sormaktan asla vazgeçmeyecek aileleriz. Biz artık sadece yas tutan değil; evlatları için adalet isteyen anneler, babalar, kardeşler, dostlarız. Her 6 Şubat, bizim için zamanın durduğu gündür. Ama bir yandan da mücadelemizin başladığı gündür. Çünkü biz unutmayacağız. Ve biz unutturmayacağız.”

Derneğin neden kurulduğunu ve nasıl bir araya geldiklerini de anlatan Karakaya, evlatları için kurulan dernekte yalnızca acılarını paylaşmak için değil, adaleti inşa etmek için de birleştiklerini söyledi.

Karakaya, derneklerinin, Şampiyon Meleklerin hatırasını yaşatmak, onların mücadelesini sürdürmek ve sorumluların yargı önünde hesap vermesini sağlamak için kurulduğunu ifade etti.

Aileler olarak umutlarını ve adalete inançlarını hiç kaybetmediklerini dile getiren Karakaya, “İlk günden bu yana tek bir isteğimiz oldu; gerçeklerin ortaya çıkması ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi.” dedi.

İsias Otel davası süreci hakkında da bilgiler veren Karakaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Mücadele sadece bizim değil. Bu, gelecekte başka çocuklar aynı acıyı yaşamasın diye verilen bir toplumsal vicdan mücadelesidir. Ama ne yazık ki zaman zaman sessizlikle karşılaştık. Geciken adaletin, evlatlarımızı geri getirmeyeceğini biliyoruz ama şunu da biliyoruz; geciken adalet, adalet değildir.

O yüzden pes etmiyoruz. Duruşumuzla, mitinglerle, dilekçelerle, susmadan konuşarak her platformda mücadele ediyoruz. Ve son nefesimize kadar da edeceğiz. Çünkü bu mücadele, sadece kaybettiğimiz evlatlarımız için değil; henüz kaybetmediğimiz binlerce çocuk için veriliyor.”

“Bu trajedi, bilinçli ihmaller zinciri…”

İsias Otel faciasının yalnızca bir doğal afet sonucu meydana gelmediğini, bu trajedinin, bilinçli ihmaller zinciri sonucu olduğunu vurgulayan Karakaya, şöyle devam etti:

“Otelin yapımında kullanılan uygunsuz malzemeler, denetimsizlik, kaçak kat çıkılması ve mühendislik kurallarının hiçe sayılması gibi birçok ihlal, öngörülebilir bir felakete zemin hazırlamıştır. Bu tür ağır ihlaller, sıradan bir dikkatsizlik ya da basit bir ihmalle açıklanamaz. Bu eylemler, insanların ölebileceği açıkça öngörülebilecek bir sonucun, bilerek ve isteyerek göze alınması anlamına gelir. Bu nedenle biz, ‘taksir’ değil, ‘olası kast’ istiyoruz.”

Adalet mücadelesinin, sadece geçmiş için değil, gelecekte başka çocuklar ölmesin diye verildiğini söyleyen Karakaya, “Türk Ceza Kanunu’na göre olası kastla işlenen insan öldürme suçu olarak değerlendirilir ve minimum 15 ile 20 yıl arası her can için hapis cezası ile cezalandırılır. Mahkeme, kastın derecesine göre cezayı müebbette kadar çıkarabilir. Sorumlular, bu bilinçle ve ciddiyetle yargılanmalıdır. Bu sadece kaybettiklerimizin hatırasına saygı değil, geleceğimiz için bir zorunluluktur.” dedi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin yaptığı çalışmalara da değinen Ruşen Yücesoylu Karakaya, dernek çatısı altında sadece adalet mücadelesi değil, aynı zamanda evlatlarının hatırasını yaşatacak kalıcı çalışmalar yürüttüklerini de anlattı.

Karakaya sunumunu şu sözlerle tamamladı:

“Bu yolda herkesten destek istiyoruz. Unutmayın, bu sadece bir ailenin ya da bir şehrin değil, hepimizin mücadelesi. Bir çocuğun hayatı, bir binanın kaderine bırakılmamalı.

Şampiyon Meleklerimizin adını yaşatmak için çıktığımız bu yolda, birlikte yürümeye davet ediyoruz sizleri. Çünkü ancak birlikte güçlü, birlikte ses oluruz.”