Karagöz, “Gizli Hazine”yi bu kez de Kıbrıslı Rum çocuklarla birlikte aradı

Murat OBENLER

Kıbrıs’ın kuzeyinden başlayarak nerdeyse her yerleşim biriminde oynadıktan sonra Türkiye’de Bartın, Adana, Bursa ve Almanya’da Berlin’de çocuklarla buluşan hayalbaz İzel Seylani’nin yarattığı, yönettiği ve sunduğu “Gizli Hazine” adlı gölge oyunu bu kez de Kıbrıs’ın kuzeyinde Kıbrıslı Rum çocuklarla buluştu.

Kıbrıs Tiyatro Organizasyonu (THOC) 2021-2022 Sezonu programı içerisinde misafir oyun olarak çocuklarla 9 Ocak Pazar günü 18:00’de buluşan Gizli Hazine oyunu Türkçe olarak oynatılırken Yunanca altyazı ile sunuldu.

Çocuklar Karagöz’ün komik hikayesine güldüler

Kıbrıs’ın güneyindeki prömiyerinde THOC’un Apothikes Tiyatrosu Salonu’nda küçük izleyiciler ile buluşan oyunda çocuklar bir yandan bulduğu harita ile Karpaz yarımadasındaki gizli hazinenin peşine düşen Karagöz’ün başından geçen beklenmedik olaylarla dolu ve komik maceranın keyfini çıkarırken bir yandan da zenginliğin göz kamaştırıcılığına meydan okuyan ve doğayla, doğadaki tüm canlılara saygı duyarak onlarla uyum içerisinde yaşamanın gerekliliği mesajını alıyor.

40 dakikalık temsilde Hayalbaz İzel Seylani’ye yardak olarak Hüseyin Kasapoğlu eşlik etti.