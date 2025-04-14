Karada ve denizlerde fırtınamsı rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, karada ve denizlerde fırtınamsı rüzgar beklendiğini bildirdi.

Daireden verilen bilgiye göre, karada bu gece 21.00'de başlayacak fırtınamsı rüzgar zamanla etkisini artırarak saatte 50 - 61 km şiddetinde yarın sabah 06.00’ya kadar etkili olacak.

Fırtınamsı rüzgar denizlerde ise bu gece 23.00 ile yarın sabah 06.00 saatleri arasında zamanla etkisini artırarak "7" kuvvetinde esecek.