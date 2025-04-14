Karada ve denizlerde fırtınamsı rüzgar bekleniyor
Meteoroloji Dairesi, karada ve denizlerde fırtınamsı rüzgar beklendiğini bildirdi.
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Meteoroloji Dairesi, karada ve denizlerde fırtınamsı rüzgar beklendiğini bildirdi.
Daireden verilen bilgiye göre, karada bu gece 21.00'de başlayacak fırtınamsı rüzgar zamanla etkisini artırarak saatte 50 - 61 km şiddetinde yarın sabah 06.00’ya kadar etkili olacak.
Fırtınamsı rüzgar denizlerde ise bu gece 23.00 ile yarın sabah 06.00 saatleri arasında zamanla etkisini artırarak "7" kuvvetinde esecek.
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Etiketler : fırtına, Meteoroloji Dairesi