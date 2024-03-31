Karaciğer Yağlanması ve Beslenme

Karaciğer yağlanması, ihmal edilmemesi gereken önemli bir sağlık problemidir. Karaciğer, karın boşluğunda sağ alt tarafta, diyaframın hemen altında yer alır. Vücudun en büyük organı ve salgı bezidir. Fonksiyonları nedeni ile vücudumuzda çok önemli bir yere sahiptir. Protein, karbonhidrat, yağ, vitaminler ve ilaçların vücutta işlem görebilmesini sağlamadan sorumlu organımızdır.

Karaciğer ağırlığının % 5’ten fazla yağ olması durumu karaciğer yağlanması olarak adlandırılır. İki farklı sebepten yağlanma gerçekleşmektedir.

Birinci sebep alkole bağlı, ikinci sebep ise alkole bağlı olmayan (nonalkolik) karaciğer yağlanmasıdır.

Nonalkolik (alkole bağlı olmayan) karaciğer yağlanması tedavi edilmezse iltihaplı karaciğer yağlanmasına, ilerlemiş fibroz ve siroza kadar ilerleyebilmektedir.

Karaciğer neden yağlanır? Etkileri nelerdir?

İndülin direnci, karaciğer yağlanmasında en önemli faktör olarak bilinmektedir. Bunun yanında, obezite (şişmanlık), işlenmiş besin tüketimi, yüksek kalorili beslenme, yeme bozuklukları, trigliserit yüksekliği, hepatit-C, hareketsiz yaşam, sürekli yüksek doz ilaç tüketmek gibi sebeplerden karaciğerde fazla yağ oluşabilmektedir

Karaciğer Yağlanması Belirtileri

Halsizlik, iştah azalması, yorgunluk, karın şişmesi, sarımtırak gözler, koyu renkte idrar, ödem, karnın sağ üstünde ağrı, vücudun kanama veya morarmaya yatkın hale gelmesi, ciltte pullanmalar oluşabilmektedir.

Amerika Gastroenteroloji Derneği, karaciğer yağlanması hastalarının vücut ağırlıklarının %10’unu kaybettiklerinde karaciğer hücrelerinin hızlıca iyileştiğini bildirmiş yani beslenmenin önemini vurgulamıştır.

Karaciğer Yağlanmasında Tıbbi Beslenme Tedavisi

İlk basamak yaşam tarzı değişikliği

İnsülin direncinizi kontrol altında tutun.

Bel çevresi ölçümü takibi sağlanmalıdır.

Enginar, kereviz, brokoli, karnabahar tüketimini artırılmalıdır.

Probiyotik tüketimini artırın.

Resveratrol karaciğer yağlanmasına iyi gelmektedir. Siyah üzüm çekirdeği tüketimi sağlanmalıdır.

Yaban mersini, çilek, kiraz, karadut gibi polifenol içeriği yüksek besinler vücuda alınmalıdır.

Beslenmede sebzelere daha fazla yer verilmelidir.

Somon, sardalya gibi Omega-3 yağ asitlerinden yüksek balıklara yer verin.

Kurubaklagilleri haftanın 3 günü beslenmenize dâhil edin.

Ceviz, fındık gibi yağlı tohumlar E vitamini de dâhil olmak üzere içerdiği antioksidan bileşenler ile günlük beslenme planınızda porsiyon kontrolü yapılarak bulunması gerekmektedir.

Zeytinyağı tercih edin.

Kurkumin düzenli kullanımı akademik olarak karaciğer enzimlerinin düşmesini desteklemektedir. Bu nedenle zerdeçalı beslenmenize dâhil edin.

D vitamini seviyelerini kontrol ettirin. Eksiklik durumunda doktor kontrolünde takviye başlayın.

Düzenli spor yapılmalıdır.

Uzak Durmanız Gerekenler!

Alkol tüketmeyin

Yoğun karbonhidrat ve basit şeker tüketimini azaltın.

Şarküteri ürünlerinden (salam, sosis, sucuk gibi) kaçının.

Geç saatlerde yemek yeme alışkanlığını bırakın.

Kırmızı eti haftanın 2 gününden fazla tüketmeyin.

Kaymak, krema, mayonez gibi yağ oranı yüksek besinlerin tüketimini sınırlayın.