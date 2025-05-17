Karaağaç-Alevkayası yolunun bir kısmı yarın yapılacak ralli nedeniyle trafiğe kapatılacak

Karaağaç-Alevkayası yolunda yarın yapılacak tırmanma rallisi nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından yarın 10.00-14.30 saatleri arasında Tırmanma Şampiyonası’nın ikinci yarışının gerçekleştirileceği bildirildi.

Belirtilen saatler arasında Karaağaç-Alevkayası Yolu’nun, Karaağaç-Esentepe kavşağı ile Karaağaç köyü giriş-çıkışı arasında kalan kısmının araç trafiğine kapatılacağı duyurulan açıklamada, ulaşımın alternatif yollardan sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Tırmanma Rallisi devam ettiği sürece bahse konu yol güzergahını kullanacak sürücülerin, kendileri ile yarışmacıların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.