“Kara para sorunu güneyden uzaklaştı, ‘KKTC’ye girdi”

İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Siddiq, kara para sorunun güneyden uzaklaştığını ancak Kıbrıs’ın kuzeyine girdiğini, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, bu konuda Rusya’ya yaptırım uygulanmasına rıza gösterdiğini ancak ‘KKTC’de sorun olduğunu söyledi.

Haravgi ve diğer gazeteler Siddiq’ın, 22 Ağustos’ta Lefkoşa’nın güneyinde başlayan Dış Rumlar Kongresi çerçevesinde yabancı büyükelçilerin katıldığı yuvarlak masa toplantısındaki sözlerine yer verdi.

Siddiq, kara para işlerine karışan kişilerin güneyden önemli oranda uzaklaştırıldığını belirterek "Sorun artık kuzeyde de var, bu bizim için bir zorluktur" dedi.

Siddiq, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, bu konuda Rusya’ya yaptırım uygulanmasına rıza gösterdiğini ancak ‘KKTC’de sorun olduğunu söyledi.

Kara para işine karışan kişilerin güneyden önemli ölçüde uzaklaştırıldığını belirterek, “bazı gölge finans uygulamaları” ile ilgili bazı soru işaretlerinin temizlendiğini, Kıbrıs Cumhuriyeti ekonomisinin artık daha sağlıklı olduğunu söyleyen Siddiq, “sorun artık Kuzey’de de var ve bu bizim için bir zorluktur” ifadelerini kullandı.

Siddiq “Kuzey’deki makamlar” diye nitelediği ‘KKTC’yi tanımamalarına rağmen, bu faaliyetlerinin Kıbrıs Cumhuriyeti ve bölgeye olumsuz etkileri olmaması için ‘KKTC’ makamları ile iş birliği yaptıklarını belirtti.

İrfan Siddiq ülkesinin, Ada’nın BM Güvenlik Konseyi’nin iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliği olan federasyon parametreleri temelinde yeniden birleşmesiyle Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunmasına güçlü destek verdiğini, ancak birlikte çalışmanın ve sürdürülebilir bir çözüme varmanın müdahil tarafların sorumluluğu olduğunu söyledi.

Siddiq, Pile’de ara bölge içerisinde kısa süre önce meydana gelen olaylara rağmen Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorununa çözüm bulmaya en üst önceliği olarak bağlı kalmasından cesaretlendiğini belirtti.

Konuyla ilgili BM Güvenlik Konseyi’nin Salı günü yayımladığı açıklamaya göndermede bulunan Siddiq, bu kararın yayımlanması için oynadıkları role vurgu yaptı, Sıddiq, “Türkiye’yi taleplerinden feragat etmeye zorlayamayız, uzlaşı çözümü olması için onunla iş birliği yapmamız gerek” ifadesini kullandı.