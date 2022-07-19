Kara dumanlar için ‘hava kirliliği ölçümü’ talebi

Teknecik Elektrik Santrali’nin bacasından yükselen kara dumanlar, bölge halkının da sağlıkla ilgili endişelerini arttırdı.

Çatalköy’ü Geliştirme ve Kültür Derneği, Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü’ne yaptığı yazılı talepte, bölgede hava kirliliği ölçümü istedi.

Bölgede maruz kalınan hava kirliliğinin oranının tespiti için, bir haftalık ölçüm yapılması talebi 14 Temmuz tarihinde yapıldı.

Çatalköy bölgesinde kalan halk olarak Teknecik Santrali’nden çıkan kara dumanları her gün endişe ile izlendiği ifade edilen açıklamada, bu havayı solumak durumunda kaldıkları belirtildi.

Açıklamada özellikle Acapulco bölgesi, Doğa Evleri, Bahçelievler ve aba yolun üzerindeki bölgede bulunan yerleşim alanlarının bahsi geçen hava kirliliğine aşırı şekilde mazur kaldığı kaydedildi.

Maruz kalınan hava kirliliğinin oranının tespiti için, bu ikamet alanlarında bir haftalık ölçüm yapılması gerektiği 14 Temmuz tarihinde Çevre Dairesinden talep edildi.

Açıklamada ölçüm yapılırken özellikle rüzgarın yönünün de dikkate alınması detayı da yer aldı.

“Sorun yakıttan değil, oksijenden”