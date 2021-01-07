Kaplıca’daki hız tespit kamerası devreye giriyor
Kaplıca köyünde, İkinci Etap Kuzey Sahil Yolu üzerine kurulan hız tespit kamerası, cumartesi günü devreye giriyor.
A+A-
Kaplıca köyünde, İkinci Etap Kuzey Sahil Yolu üzerine kurulan hız tespit kamerası, cumartesi günü devreye giriyor.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sürücülerin bu bölgede 65km/saat olarak belirlenen hız sınırına uymaları istendi.
Bu haber toplam 143 defa okunmuştur
Etiketler : KAPLICA, Hız tespit kamerası