Kaplıca sahiline vuran tek bir puant…

Kaplıca (Davlos) sahiline, bir çift puantın (balerin terliği) teki vurdu…

İçinde “Made in Syria” (Suriye’de yapıldı) yazan beyaz renk puantın sahibinin, insan ticareti mağduru bir mülteci olduğu tahmin ediliyor…

Küçük botlar ve verimsiz şartlarla Doğu Akdeniz sularında gerçekleşen umuda yolculuk, bazen ölümle sonuçlanabiliyor…

Yaz tatilini Kaplıca’da geçiren BRT kameramanı Tunç Bayraktar tarafından Salı günü kumsalda bulunarak fotoğraflanan puantın sahibinin sağlık durumuna ilişkin hiçbir bilgi yok.

Facebook hesabı üzerinden puantı paylaşan Bayraktar, sahilde yürüyüş yaptığı sırada karşılaştığı manzaranın, tek bir puant olduğunu söylüyor ve ekliyor:

“Sıradan bir küçük kız çocuğu papucu değildi bu! Biraz daha yakından bakıyorum ve gözlerim doluyor. Sanırım daha fazla bir şey dememe gerek yok! Yorum sizlerin!”

BM, 2014 yılından itibaren Akdeniz'de 25 binden fazla kişinin ölü ya da kayıp olarak kayıtlara geçtiğini belirtiyor.

BM Uluslararası Göç Örgütü tarafından yayınlanan son verilere göre, yalnızca geçtiğimiz yıl Akdeniz'de Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmak isteyen 3 bin 800 kişi hayatını kaybetti.