“Kapılar kapatılsın sözü, durumun ciddiyetine dikkat çekmek içindi”

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği’nin, Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serhat Akpınar’ın “Kapıları kapatalım” açıklamalarına tepki olarak DP Genel Merkezi’ne siyah çelenk bırakacağını duyurmasının ardından Serhat Akpınar, kişisel sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Kıbrıs’ın güneyinde çalışan emekçileri hedef aldığı yönündeki iddiaları reddeden Akpınar, “Bu açıklama hiçbir şekilde, Güney’de çalışmak zorunda olan emekçilerimizi hedef alan, geçişlerini kısıtlamaya yönelik bir niyet veya çağrı olarak değerlendirilmemelidir” dedi.

Akpınar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, kuzeyde yaşayan vatandaşları ve yatırım yapan girişimcileri hedef alarak mülkiyet davaları üzerinden INTERPOL ve AB nezdinde tutuklama girişimlerinde bulunduğunu hatırlatarak, bu durumun sadece bireysel haklara değil, “halkımızın ekonomik geleceğine ve siyasi varlığına” da tehdit oluşturduğunu söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında bu tehdide karşı güvenlik ve hukuki önlemlerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettiğini belirten Akpınar, geçiş kapılarına yönelik sözlerinin de bu bağlamda ele alınması gerektiğini kaydetti. “Kapıların kapatılması gerektiğine dair söylemim, durumun ciddiyetini vurgulamak amacıyla yapılmış bir değerlendirmedir” diye konuştu.

“Kapılarımız her zaman açıktır”

Akpınar, Genel Merkez’e siyah çelenk bırakılmasının ifade özgürlüğü kapsamında bir tercih olduğunu belirterek, “Ancak unutulmamalıdır ki siyaset kurumu, sadece halkın sesi olmakla kalmaz; aynı zamanda halkı birleştirmek, haklarını korumak ve toplumsal huzuru tesis etmekle de sorumludur” şeklinde konuştu.

“Kapılarımız, samimi diyalog ve ortak akıl için her zaman açıktır” diyen Akpınar, Kıbrıs müzakere sürecine her düzeyde katkı koymaya devam edeceklerini de belirtti.