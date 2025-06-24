CTP Milletvekili Özuslu, Türk Devletleri Teşkilatı’nın Mayıs 2025’te Buhara’da düzenlediği gayriresmi toplantıdan çıkan bildiride, Kıbrıs’a ilişkin “müzakere”, “karşılıklı kabul edilebilirlik” ve “uygulanabilir çözüm” ifadelerinin yer aldığını, ancak “iki devletli çözüm”, “egemen eşitlik” ve “tanınma” gibi ifadelerin metinde bulunmadığını belirtti.

İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına da değinen Özuslu, Kıbrıs Türk toplumunun bu bildiride “Kıbrıslı Müslüman Türkler” olarak tanımlandığını söyledi. Örgütün 24 maddelik deklarasyonunda, Kıbrıs’taki Müslüman Türklerin meşru haklarının güvence altına alınmasına, karşılıklı kabul edilebilir, adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasına vurgu yapıldığını ifade etti. Bildiride herhangi bir devlet tanımı yapılmadığını, “Kıbrıs Türk Devleti” ya da “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ifadelerinin yer almadığını dile getirdi.

Özuslu, bu tür dış temasların doğru zeminde yapılmadığı sürece sonuç vermeyeceğini belirterek, “Kapılar açılıyor, temaslar yapılıyor ama uluslararası metinlerde ''KKTC’nin adı dahi geçmiyor” dedi. Hükümetin yürüttüğü siyasetin Kıbrıslı Türklerin uluslararası alandaki konumunu güçlendirmediğini, aksine yalnızlaştırdığının altını çizdi.

Ekonomik koşullara da değinen Özuslu, ülkede küçük işletmelerin zor durumda olduğunu, birçok esnafın kepenk kapattığını ya da borçlandığını ifade etti. Turizmin ve ticaretin durma noktasına geldiğini söyleyen Özuslu, “Bu siyasetle devam edersek irtifa kaybederiz” değerlendirmesinde bulundu.

Özuslu, Kıbrıslı Türklerin dünya ile buluşması gerektiğini, bunun için her platformda doğru temelde girişimler yapılmasının önem taşıdığını vurguladı.