“Kapı numaramıza kadar, BİLİYORLAR”

Derya ULUBATLI

Kıbrıs’ın kuzeyinde telefon aracılığıyla yapılan dolandırıcılık faaliyetleri günden güne artıyor. Bankalar ve Polis çeşitli duyurular yaparak halkı sahte aramalarla ilgili uyarırken, dolandırıcılar hız kesmeden denemelerine devam ediyor.

Polisin açıklamalarında genellikle 50 yaş üzeri insanların arandığı söylenirken, aramaların çoğunlukla bir ‘Türkiye cep numarası’ üzerinden, ev telefonlarına yapıldığı belirlendi. Artan şikayetlere karşın arayan kişi ya da kişiler ise henüz tespit edilemedi.

Dolandırıcıların hedefindeki kişilerden Şefika Alkan ve Hasan Duyar YENİDÜZEN’e konuştu, yaşananları anlatarak herkesi tehlikeye karşı dikkatli olmaya çağırdı.

“Adıma, adresime kadar biliyorlar… Durum endişe verici”

Dolandırıcılar tarafından üç kez aranan Şefika Alkan, arayan kişilerin kendisine ismiyle hitap ettiğini ve kaldığı köye, evinin kapı numarasına kadar tüm detayları bildiğini belirtti. Arayan kişinin başlarda kendisiyle çok kibar konuştuğunu, istediği bilgileri alamayınca ise sinirlenerek sesini yükselttiğini dile getiren Alkan, “bu yaşananlar endişe verici, herkes bu konuda çok dikkatli olmalı” dedi.

“Size ‘Asayiş şubeye gelin’ denirse inanmayın, Kıbrıs’ta asayiş şube yok”

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde arandığını söyleyen emekli polis Hasan Duyar ise aramanın sahte olduğunu ‘asayiş şube’ kelimesinden anladığını, Kıbrıs’ta asayiş şubenin olmadığını söyledi. Aramanın bir Türkiye numarasından ve Türkiye şivesiyle konuşan genç bir erkek tarafından yapıldığını da ifade eden Duyar, “arayanı tespit etmeye çalıştık ama yapamadık, kimse kimseye telefon aracılığıyla kimlik bilgilerini vermesin” şeklinde konuştu.

Şefika Alkan:

“Adımı söyleyerek beni telefona istedi”

Dolandırıcılar tarafından birkaç kez art arda aranan Şefika Alkan, en son iki gün önce arandığını ve aramaların tümünün ev telefonu üzerinden gerçekleştiğini anlattı. Alkan şunları söyledi: “Bir ay önce arandığımızda telefona torunum çıktı ve telefonu kapattı. Bir hafta önce yeniden arandık, bu kez telefona eşim çıktı. Telefondaki kişi ismimi de belirterek eşime beni telefona istediğini söyledi. Eşim de ‘ben eşiyim, neden istiyorsunuz bana söyleyin’ dedi. Bunun üzerine karşıdaki kişi herhangi bir neden belirtmeden telefonu kapattı. Son olarak iki gün önce yeniden arandık. Bu kez telefona ben çıktım. Telefondaki kişi bana ‘Şefika Alkan siz misiniz hanımefendi’ diye sordu. Çok kibar konuşan biriydi. Öncelikle hatırımı, nasıl olduğumu sordu, daha sonra da konuya girdi”.

“Bankada vadeli hesabım olup olmadığını sordu, cevap vermeyince sinirlenip sesini yükseltti”

Telefondakinin genç bir erkek sesi olduğunu ifade eden Alkan, konuşmasının ise Kıbrıs şivesi ile Türkiye şivesi arasında olduğunu belirtti. Alkan dolandırıcıyla aralarında geçen diyalogu şöyle aktardı: “Hal hatır sormanın ardından ben ona ‘siz kimsiniz’ diye sordum, o da bana ‘Asal şubeden’ aradığını söyledi. Hiçbir şekilde herhangi bir isim ya da kendiyle ilgili bilgi vermedi. Önce kimliğimi kaybedip kaybetmediğimi sordu, ardından da bankalarda kendi adıma, eşim adına ya da ortak vadeli hesaplarımız olup olmadığını sormaya başladı. Bu noktada biraz şüphelenmeye başladım. ‘Bana bunları neden soruyorsunuz, ben kocamın parasına karışmam’ dedim. O da bana kocamın adını sordu ve ‘o zaman kocanı telefona çağır’ dedi. Ben eşimin uyuduğunu söyledim ve yeniden ‘kocamı ne için istiyorsunuz’ diye sordum. Bu kez sesini yükseltip sert bir dille yeniden kocamı çağırmamı istedi. Çağırmayacağımı söyleyince ise sinirlenip yüzüme kapattı”. Bir ay önceki aramada telefona torununun çıktığını ve bir şeylerden şüphelenerek kendilerini uyardığını da dile getiren Alkan, “zaten torunum uyarmasaydı da sorulardaki çelişkiden dolayı bir şeylerin yanlış gittiğini anlardım, kimlik bilgilerimi vermezdim. Biz kendi halimizde insanlarız, asal şubeyle ne işimiz olur” şeklinde konuştu.

“Arayan kişi kapı numarama kadar biliyordu”

Arayan kişinin kendisinin ismini, köyünü, hatta kapı numarasını bile bildiğini ifade eden Alkan, bu durumun endişe verici bir durum olduğunu belirtti. Alkan şöyle devam etti: “Bana ‘sen şu köyde, şu numaralı evde oturmuyor musun’ diye sordu, ben de onayladım ancak bunları nereden bildiğini bilmiyorum. Türkiye’den arıyor bile olsa Kıbrıs ile mutlaka bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum, yoksa buradaki birinin ev adresine kadar öğrenmesi nasıl mümkün olabilir?”.

Genellikle yaşlı kişilerin arandığına dikkat çeken Alkan, oğlunun emekli polis olduğunu ve yaşananları ona anlatacağını dile getirdi. Bu kişilerin bir an önce bulunmasını dilediğini de söyleyen Alkan, herkesi dolandırıcılık konusunda dikkatli olma konusunda uyardı.

Hasan Duyar:

“Kıbrıs’ta ‘asayiş şube’ yok, dolandırıcılık olduğunu anladım”

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde ev telefonundan arandığını söyleyen emekli polis Hasan Duyar, konuşan kişinin tahminen 25 yaşlarında bir erkek olduğunu ve Türkiye şivesiyle konuştuğunu dile getirdi. Duyar konuşmayı şöyle anlattı: “Ev telefonumdan ‘0552 838 4362’ numarası aradı. Öncelikle telefondaki kişi bana asayiş şubeden aradığını söyledi. Bu noktada bir aksilik olduğunu anladım çünkü ben de emekli polisim ve Kıbrıs’ta ‘asayiş şube’ diye bir şey yok. Zaten konudan da haberdardım çünkü benden önce de köyden birkaç kişiyi aramışlardı. Bozmadan konuşmaya devam etmeye çalıştım. Bana ‘bu birkaç gün içinde kimliğinizi kaybettiniz mi, ya da bankaya gidip bir şeyler yaptınız mı?’ diye sordu, ben ikisine de olumsuz cevap verdim. Bunun üzerine bana ‘asayiş şubeye gelmeniz lazım, gelmek istemezseniz de hesap ve kimlik bilgilerinizi telefonla bize söylemelisiniz’ dedi. Ben de ‘hesap bilgilerime bakıyorum’ diyerek telefonu açık bıraktım ve cep telefonumdan 155’i polis ihbar hattını aradım”.

“Hemen yer tespiti için polisi aradım ama sonuç alamadık”

Diğer hattan polise yaşananları anlattığını belirten Duyar, ev telefonu açık olduğu için bir süre yer tespiti yapmaya çalıştıklarını ancak arama İnternet aracılığıyla yapıldığı için bu çalışmadan bir sonuç alamadıklarını anlattı. Telefona geri döndüğünde dolandırıcının durumu anlayıp telefonu kapatmış olduğunu da söyleyen Duyar, herkese bu konuda çok dikkatli olma uyarısı yaptı. Duyar, “bu yolla Kıbrıs’taki birçok insan da dolandırılmış, kimse telefon aracılığıyla kimlik bilgilerini vermesin, herkes dikkatli olsun” dedi.

Polis, yurt dışı kaynaklı dolandırıcılar konusunda yeniden uyardı

Polis, Türkiye telefon hatlarını kullanarak, özellikle bankalarda yüksek miktarda parası bulunan emekli vatandaşları telefonla arayan ve kendilerini polis/savcı olarak tanıtarak dolandırma girişimlerinin son günlerde arttığına işaret ederek yeniden uyardı.

Polisin açıklaması şöyle:

"Telefonla arayan dolandırıcılar; aradıkları şahıslara karşı inandırıcılıklarını yükseltmek amacıyla ülkemizde bulunan resmi kurumlardan aradıklarını ve o kurumlara ait de telefon numaralarını vererek yeni yöntemle dolandırma girişimlerini sürdürdükleri tespit edilmiştir.

Halkımız bilemelidir ki ülkemizde görevli hiçbir polis ve/veya savcı, vatandaşı arayarak para talep etmemektedir.

Ayrıca ülkemizde faaliyet gösteren bankaların müşterilerden, yüklü miktarda para çekilişi ve/veya havale istemi bulunması halinde, havale işlemini onaylamadan önce konunun bu yönde derinlemesine değerlendirilmesi yönünde personelini uyarmaları herkesin yararına olacaktır.

Emekli aile büyüklerimizin bu tür mağduriyetleri yaşamaması adına hepimize görevler düşmektedir.

Bu çerçevede emekli aile büyüklerimizin; evlatları, yakınları ve banka çalışanları tarafından böylesi kötü niyetli aramalara itibar etmemeleri yönünde yeniden uyarılmaları önemle rica olunur"

Polis, yurt dışı kaynaklı dolandırıcılar konusunda yeniden uyardı