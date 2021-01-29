“Kapanmayı destekliyoruz ama bizi de düşünmelerini bekliyoruz”

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, hükümetin “tam kapanma” kararına destek verdiklerini, ancak hükümetin bu sürede çalışmayan taşımacıların desteklenmesine yönelik acilen yasal düzenleme yapması gerektiğini söyledi.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, yazılı açıklamada bulunarak, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu ve Kar-İş olarak hükümetin aldığı “tam kapanma” kararına destek verdiklerini belirtti.

Ancak kamu ve öğrenci taşımacılığı gibi sektörleri yakından ilgilendiren kapanma kararından ötürü esnafın “zor durumda” olduğunu ifade eden Topaloğlu şöyle konuştu:

“Hükümet kapatma kararını alırken bizleri de düşündüğünü ortaya koymalı. Kamu borçlarımız ve piyasaya olan vereceklerimiz konusunda hükümet bir af veya en azından bir erteleme kararı acilen üretmelidir. Yanımızda çalışan şoförlerin sigorta prim alacakları, araçların seyrüsefer ve vergi ödemeleri gibi pek çok konuda bizlere hükümetin acilen destek olmasını bekliyoruz.”