Coronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin hafifletilmesi kapsamında dün restoran ve cafelerin sadece dış mekânları kurallara uymak koşuluyla açıldı. YENİDÜZEN’e değerlendirmelerde bulunan restoran ve cafe işletmecileri yapılan bu açılımın yetersiz olduğunu ancak yine de kapalı kalmaktan daha iyi olduğunu belirtti.

RES-BİR Başkanı Salih Kayım; “İçimizde kurallara uymayanlar olursa biz birlik olarak onların yanında olmayacağız”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Yeni tip coronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında daha önce kapatılan restoran ve cafeler, sadece dış mekânlar olmak ve kurallara uymak kaydıyla dün itibariyle yeniden açıldı.

YENİDÜZEN’e değerlendirmelerde bulunan sektör işletmecileri çok zor bir süreçten geçildiğinin altını çizerek, bu noktada sadece dış mekânların ve paket servislerinin faaliyette olmasının bile kapalı olmaktan daha iyi olduğu görüşünü belirtti.

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (RES-BİR) Başkanı Salih Kayım da, iç mekânların da %30 oranla açılması için çalışmalarına devam ettiklerini aktararak, bu süreçte tüm üyelerine kurallara uyma çağrısında bulundu ve kurallara uymayanların da yanında olmayacaklarını belirtti.

Sadece paket servis ve dış mekân…

Son alınan kararları geçtiğimiz Cuma günü açıklayan Başbakan Ersan Saner, önlemlerinin hafifletilmesi kapsamında, sadece restoranların paket servis hizmetine ek olarak, restoran ve cafelerde dış mekân oturma alanlarının belli koşullara uymak kaydıyla açılabileceğini aktarmıştı.

Alınan karara göre, cafe ve restoranların dış mekânlarda kurulacak masalar arasında 2 metre mesafe ve aynı masada sandalyeler arası 60 cm mesafe olması gerekiyor.

Bu koşullarla ilgili taahhütname imzalayan cafe ve restoran işletmecilerinin koşulları yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde işletmeleri kapatılacak.

RES-BİR Başkanı Salih Kayım:

“Gelinen nokta hiç iş yapmamaktan daha iyidir”

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (RES-BİR) Başkanı Salih Kayım, gelinen noktada restoranların açılmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, “gelinen nokta hiç iş yapmamaktan daha iyidir” değerlendirmesini yaptı.

Kayım, tüm restoranların kurallara uyduğunu aktardı, beklentilerinin kapalı alanların da %30 olduğunu ve bunun için çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kayım şöyle konuştu:

“Biz birlik olarak geçtiğimiz hafta hükümete öneriler bulunmuştuk. Bizim bu önerilerimiz Türkiye’de de örnek alındı. Güney Kıbrıs’ta da böyle bir açılım konuşuluyor. Ama biz hem Türkiye’den, hem de Güney Kıbrıs’tan daha öndeyiz. Şu anda restoran ve cafelerde paket servis devam ediyor, dış mekânlar da kurallara uyulacak şekilde açıldı. Gelinen nokta hiç iş yapmamaktan daha iyidir. Ama bu yetersizdir. Yetkililerle yine görüştük, iç mekânların da %30’u kullanılır vaziyete gelebilmeli. Bunun yanında Cumartesi günleri de açık olabilmek için girişimlerde bulunduk, bekliyoruz.”

“Kurallara uymayan olursa, yanında olmayacağız”

Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım konuşmasının devamında, zor bir süreç yaşandığını aktararak, “uzun ince bir yolda değil, tüneldeyiz. Yolda olsak her seferinde başımızı çarpmazdık. Ama tünelde olduğumuz için her seferinde başımızı çarpıp kapanıyoruz” dedi. Birlik olarak özel bir güvenlik şirketiyle anlaştıklarını ve bu sayede tüm bölgelerdeki işletmelerden fotoğraflar alarak, çekilen fotoğrafları yetkililere ilettiklerini anlatan Kayım, tüm işletme sahiplerini kurallara uymak için özen göstermeye davet etti. RES-BİR Başkanı Salih Kayım; “İçimizde kurallara uymayanlar olursa biz birlik olarak onların yanında olmayacağız. Kurallara uymayanlar yüzünden yüzlerce kişinin mağdur olmasına kesinlikle göz yummayacağız” ifadelerini kullandı.

RESTORAN VE CAFE İŞLETMECİLERİ NE DEDİ?

Faysal Sıhhat (Cookies Bake Shop): “Bu süreç devam etse bizleri iflasa kadar sürükleyecekti”

“Hep kapalı kalmaktansa en azından belirli kurallara uyulacak şekilde açmak bizim için iyi oldu. Bu süreçte de sıkıntı yaşamayacağız değil ama yine hiç yoktan iyidir. Kapalı kaldığımız süreçte elemanların maaşının yatırılamaması, çalışmama durumu, dükkanının belirli bir gideri karşılayamaması gibi sıkıntılar yaşadık. Bu süreç devam etse bizleri iflasa kadar sürükleyecekti. Bundan sonra da böyle bir süreç yaşamamak için kurallara herkesin uyması gerekiyor.”

Yılmaz Demir (Piedra Cafe&Restoran): “Herkes kurallara uyarsa süreç daha kolay geçer”

“Zor bir süreçten geçiyoruz ve umudumuzu kaybetmek istemiyoruz. Gereken tedbirleri almamız lazım. Uzun süre sonra açtık. Virüse davetiye çıkarmayacak şekilde herkes kurallara uyarsa bu süreç daha kolay geçer. Bizim fazla yerimiz zaten yok. Masalarımızı bir boş, bir dolu olmak üzere düzenledik, iki kişiden fazla kişiyi de masaya oturtmuyoruz. Gelen müşteriler de duyarlı olmalı ve bizlere yardımcı olmalı. Bu süreçte ekonomik anlamda çok sıkıntı çektik. Umarım bundan sorası için tekrar aynı günleri yaşamayız.”

Rıza Baran (El Sabor Latino): “İki kez kapandık, üçüncü kez kapanmayı hiç kimse kaldırmaz”

“Yaklaşık 40-45 gündür kapalıydık. Uzun bir süre sonra açtık. Bizim dış mekânımız var o yüzden şanslıyız. Bu süreçte açık olanı olan mekânlar faaliyette olabilecek. Dış mekanı olmayanlar yine zor durumda. Bu zor süreçte ayakta durmaya çalışıyoruz. Devletten de herhangi bir destek yok. Biz özel sektör olarak çok kötü bir vaziyetteyiz. Bu noktada kesinlikle ama kesinlikle kurallara uymak şart. Biz de gerekli kuralları uyguluyoruz. Birçok yer iflas etti, battı. İki kez kapandık, üçüncü kez kapanmayı hiç kimse kaldırmaz. Maddi hasar büyük, ayakta durmaya çalışıyoruz.”

Sami Osmanlı (David People Cofffe&Food): “Bıçak kemiğe dayandı”

“Hayırlısıyla açtık. Eski işlerimiz yok şu anda ama en azından kazancımız sıfır değil. Neyin nasıl olacağını şu an için bilmek ve kestirmek zor. Şu anda sadece kilidi açtık. Bu açılma bize hayırlısı olur. Bir daha kapanmamak en büyük temennimiz. Biz, sağlık açısından üzerimize ne düştüyse yaptık. Bu süreçte ekonomik yönden çok etkilendik. Yaklaşık bir buçuk aydır sıkıntı yaşıyoruz. Çalışanlarımızı mağdur etmedik ama işletme sahibi olarak biz sıkıntıya girdik. Bıçak kemiğe dayandı. Mart ayında da bir açılıma gidilmeseydi işten çıkarma zorunda kalacaktık. Çünkü durumlar gerçekten çok kötü. Karantinasız girişler konusunda çok dikkatli olunmalı. Bunu bir kez tecrübe ettik, bundan sonra da aynı sıkıntıları yaşamayalım.”

Dilek Türker (Şefler Pastanesi): “Geçen yılki kapanmanın zararını karşılayamadan tekrar zarar ettik”

“Mevsim koşullarına bakıldığı zaman bahçenin açılması hiçbir şekilde tatmin edici olmayacaktır ama bu noktada şükretmemiz lazım. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Kurallara uymak zorundayız. İşletme için değil kendi sağlığımız için bunu yapmak zorundayız. Bu süreçte zararımız çok büyük oldu. Geçen yıl kapalı kaldığımız sürecin zararını kapatamamışken, bir daha kapanmak o da ayrı bir zarını yaşadık. Önümüzde süreçte beklentimiz aşı olmalıdır. Aşı konusunda ciddi planlama ve aşıların hızlanması lazım. Aşılamada yaş limitini indirmemiz lazım. Bu süreçte bütün sıkıntıyı esnaf çekti, çekmeye de devam ediyor.”

Ayşe Kurt (Lala Bakery&Cafe): “En azından kapalı kalmaktan daha iyi durumdayız”

“Şu an açtık ve sakin bir şekilde gidiyoruz. Açıkçası önümüzü göremiyoruz ama en azından kapalı kalmaktan daha iyi durumdayız. Geçen yılki kapanmayı toparlayamadan bir kez daha kapanmak bizim için çok kötü oldu. Çok zor bir dönem yaşıyoruz, umarım çok daha fazla bir çöküntü yaşamadan bu süreç artık sonlanır.”