“10 Mart’ta cafeler de açılacak”

Restorancılar Birliği (Res-Bir) yaptıkları girişimler sonucu, PCR testlerinin tamamlanması koşulu ile 10 Mart’ta cafelerin de açılacağını belirtti.

Hükümetten ise henüz bu yönde resmi bir açıklama yapılmadı.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonucu Başbakan Ersan Saner ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, 10 Mart’ta restoranların dış mekanlarının açılacağını duyurmuştu.

“Restoran-Meyhana” ayırımı bu kararla birlikte yeniden tartışmaya açılırken, bu kez de gündeme cafeler geldi.

Res-Bir Başkanı Salih Kayım, Bakanlar Kurulu kararının yeterli olmadığını, ancak, girişimleri sonucu cafelerin de restoranlarla birlikte aynı şartlarda hizmet vereceğini paylaştı.

Salih Kayım ayrıca restoranlarının kapalı mekanlarının üçte birini kullanmak yönünde öneri yaptıklarını, bunun değerlendirileceğini belirtti, “Aksi durumda 12 Mart Cuma günü sivil itaatsizlikle açılıma gideceğiz” dedi.

Salih Kayım’ın açıklaması şöyle:

Değerli üyelerimiz 5/3/2021 tarihinde bakanlar kurulunun sektörümüz ile alakalı açıkladığı kararlar yönetenlerin bizleri az da olsa anlamaya başladığını göstermektedir.

Ancak yeterli değildir .

Dün akşamdan beri yaptığımız görüşmeler neticesinde Cafe’lerin de 10 Mart’ta tüm pcr testlerini yapmak ve açıklanan kurallara uymak kaydı ile açılabileceğini bildirmek isteriz.

Özel bir üniversitede ortaya çıkan hiç beklenmedik vakalar, Sağlık bakanlığı ve sağlık üst kurulu tarafından da çok olumlu karşılanan Kapalı alanlarımızın 1/3’ünü kullanmak önerimizin uygulamasının ilanını şimdilik öteletmiştir.

10 Mart tarihinde tekrar değerlendirilecektir.

Bu değerlendirmeden kesin olumlu açıklama bekliyoruz .

Aksi durumda almış olduğumuz sivil itiatsizlik kararımızı 12 Mart cuma günü tüm üyelerimiz ile uygulamaya koyacağımızı yönetenlere burdan duyururuz.