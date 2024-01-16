Kantara Kış Kampına başvurular yarın başlıyor

Gençlik Dairesi'nin düzenlediği Kantara Gençlik Kampı- Kış Kamplarına başvurular yarın başlıyor. Gençlik Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre kamp başvuruları kamp.genclik.gov.ct.tr adresinden yarın mesai saatleri içerisinde online olarak alınmaya başlayacak. Kamplar üç gece dört gün süre ile gerçekleşecek.

Açıklamaya göre, 1 - 4 Şubat’ta 6 ve 7’nci sınıflar; 5 – 8 Şubat’ta 8’inci sınıflar; 9 – 12 Şubat’ta 9 ve 10’uncu sınıflar; 12 – 15 Şubat’ta 11 ve 12’nci sınıflar kamp yapacak.

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, gençlerin heyecanla beklediği kış kamplarının belirlenen tarihlerde gerçekleşeceğini ifade ederek, ders ortamından uzak eğlenceli bir kamp programı hazırladıklarını ve gençleri zihinsel olarak rahatlatarak ikinci yarı okul dönemine hazırlayacaklarını ifade etti.

Özsaygın, kamp boyunca emek verecek olan kamp çalışanları, eğitim şefleri, liderler ve merkez daire personeline de şimdiden teşekkür etti.