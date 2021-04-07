Kanserle Savaş için “Dijital Yürüyüş” talihlileri belirlendi

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) Telsim ana sponsorluğunda bu yıl 18’ncisini düzenlediği Orkide Yürüyüşü bireysel olarak ve dijital ortamda yapıldı. Kanserle Savaş için yapılan “Dijital Yürüyüş” geniş katılımla gerçekleşti.

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) gelenekselleşen Orkide Yürüyüşü, 5 – 31 Mart tarihleri arasında Telsim ana sponsorluğunda yapıldı. Bu yıl 18’ncisi düzenlenen KAV Orkide Yürüyüşü, Pandemi koşullarından dolayı dijital ortamda ve bireysel gerçekleşti.

“Söz konusu kanserse her koşulda bir aradayız” sloganıyla bireysel yapılan yürüyüşe katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Yürüyüş; katılımcıların, 4 km.lik bir mesafeyi yürüdüklerine dair fotoğrafı #Orkideyuruyusu başlığı (hashtag) ile paylaşıp en az 3 kişiyi etiketlemeleri ve bunu sosyal medya hesaplarında paylaşmalarıyla gerçekleşti.

10 talihli belirlendi

5 – 31 Mart tarihleri arasında bireysel gerçekleşen 18. Orkide Yürüyüşü’ne katılanlar arasında yapılan çekilişle 10 kişi Telsim tarafından Mi Band 5 kazandı. Kazananlara hediyeleri Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai tarafından verildi.

18. Orkide Yürüyüşü'ne katılarak Mi Band 5 kazanan 10 talihlinin isimleri şöyle: Mustafa Doğru, Nazenin Taşçıoğlu Şahali, Can Gazi, Zalihe Tahsinsoy, Asuman Özel, Sıla Kanlıçay, Merve Basmacı, Engin Alasya, Denise Phillips ve Jonathan Hall-Smith.

Her bağış çalışmalara katkı…

Kanser Araştırma Vakfı’nın gelenekselleşen Orkide Yürüyüşü kanser konusunda halkı bilinçlendirmeyi, kansere karşı farkındalık yaratmayı ve erken teşhisin önemini vurgulayarak sağlıklı yaşama yönlendirmeyi amaçlıyor.

Vakfa yapılan her bağış, ülkede çevre faktörünün kanser üzerindeki etkileri ve yeni ilaç geliştirilmesi üzerine doktora seviyesinde yürütülen çalışmalara aktarılıyor. Daha fazla bilgi için, Sevinç Miralay’a 0548 868 05 11 numaralı telefondan ulaşılırken, Kanser Araştırma Vakfı'na aylık düzenli bağış için ise ABONE KAVmiktar (miktar: 10, 25, 50, 75, 100) yazıp 4271'e gönderilmesi gerekiyor.