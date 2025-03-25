Kansere karşı yapılan orkide yürüyüşü bu yıl Lefke’de olacak

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) düzenlediği orkide yürüyüşünün 22’ncisi 6 Nisan Pazar günü Lefke’de yapılacak.

KAV ile Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı (CENGO-V) iş birliğinde düzenlenen yürüyüş sabah saat 09.30’da Atatürk Parkı önünde başlayacak.

“Kansere karşı ben de yürüyorum” sloganıyla düzenlenen orkide yürüyüşüne katılım 250 TL bağış karşılığında sağlanacak.

Yapılan açıklamaya göre, biletlerden elde edilen gelirin tamamı KAV ve CENGO-V vakıflarının iş birliğiyle geliştirilen Nöroblastom araştırma projesine aktarılacak.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yürüyüşün başında Tarık Tekman ile Tai-chi ısınma hareketleri, etkinlik boyunca da Leman Cankat ile seramik çalışması yapılacak. Ayrıca yürüyüş sonunda Lefke Belediyesi halk dansları ile Cranberries Dance and Gym Center gösteriler sunacak, hediye çekilişleri olacak.

Alana ulaşım şahsi araçlarla sağlanacak. Yürüyüşün başında katılımcılara, su, meyve suyu, sandviç, atıştırmalıklar ve şapka da dağıtılacak. Biletler Deniz Plazalar, Telsim Ortaköy Shop, Magic Touch ve Lefke Belediyesi’nden temin edilebilecek.