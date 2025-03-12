Kanser Hastalarına Yardım Derneği'nden Dikmen Belediyesi'ne ziyaret

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Ayşe Kanlıada ve beraberindeki heyet, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’yi makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, dernek yararına gerçekleştirilebilecek projeler ve iş birliği olanakları görüşüldü. Toplantıda, hastalara yönelik destek çalışmaları, farkındalık etkinlikleri ve yardım kampanyaları gibi konular ele alınırken, Dikmen Belediyesi’nin bu alanda sağlayabileceği katkılar üzerinde duruldu. Başkan Yüksel Çelebi, belediye olarak sağlık ve sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam edeceklerini belirterek, derneğin çalışmalarına katkı sağlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi