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Kanser Hastaları yararına kermes

Kanser Hastaları yararına kermes

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, yarın bayram ve anneler günü kermesi düzenliyor. 

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Kanser Hastalarına Yardım Derneği, yarın bayram ve anneler günü kermesi düzenliyor. 
Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin üyelerine desteğin sürdürülebilmesi ve gelirlerin arttırılması amacıyla gerçekleştirilecek kermes, 09.00-14.30 saatleri arasında Kanser Hastalarına Yardım Derneği Lefkoşa Merkez Ofisi’nde yer alacak. 
Kermeste, gıda giyecek, çay, kahve setleri, hediyelik eşyalar satışa sunulacak. 

 

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