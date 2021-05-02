Kanser Hastaları yararına kermes
Kanser Hastalarına Yardım Derneği, yarın bayram ve anneler günü kermesi düzenliyor.
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Kanser Hastalarına Yardım Derneği, yarın bayram ve anneler günü kermesi düzenliyor.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin üyelerine desteğin sürdürülebilmesi ve gelirlerin arttırılması amacıyla gerçekleştirilecek kermes, 09.00-14.30 saatleri arasında Kanser Hastalarına Yardım Derneği Lefkoşa Merkez Ofisi’nde yer alacak.
Kermeste, gıda giyecek, çay, kahve setleri, hediyelik eşyalar satışa sunulacak.
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Etiketler : Kanser Hastalarına Yardım Derneği