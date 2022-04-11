Kanser farkındalığı için yürüdürler

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) bu yıl ilk kez CENGO-V Vakfı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği 19. Orkide Yürüyüşü, dün Bufavento – Taşkent Piknik Alanı arasındaki 9 km.’lik parkurda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleşti. “Kanseri yenmek için” sloganıyla gerçekleşen yürüyüş Telsim’in ana sponsorluğunun yanı sıra Dima Discount, Bigibox, Girne Con Kahve ve Play FM desteği ile yapıldı.

Pandemi koşullarından dolayı geçen yıl dijital ortamda ve bireysel yapılan yürüyüş bu yıl binlerce kişinin katılımıyla coşkulu ve yoğun geçti.

Saat 10:00’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “start vermesiyle başlayan yürüyüşün başlangıç noktasında sırasıyla; KAV Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz, CENGO-V Vakfı Başkanı Özge Özbekoğlu, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinliğin bitiş noktasında da Telsim Genel Müdürü Cenk Alper birer konuşma yaptı.

Konuşmasına, yürüyüş çantaları içerisindeki 2 broşüre dikkat çekerek başlayan Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz, “bu broşürlerin birisi Kanser Araştırma Vakfı’nın ilerleme raporu çünkü biz ısrarla halkımıza ne yapıyoruz ne elde ettik her yıl dönüp söylemek isteriz, lütfen bunu alın, okuyun, paylaşın. Diğer broşürümüz ise CENGO-V’nin çalışmalarını anlatan, ona da lütfen dikkatle bakın” vurgusu yaptı. Prof. Dr. Camgöz sözlerini; “hepinize kişi olarak, grup olarak şahsım olarak vakfımız olarak, genç bilim adamları olarak, hastalarımız olarak teşekkür etmek istiyorum. Ancak bu birlik ve beraberlikle kanseri önleyebileceğimize ve kansere karşı farkındalık yaratabileceğimize inanıyoruz” diyerek tamamladı.

CENGO-V Vakfı Başkanı Özge Özbekoğlu ise konuşmasına Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı ve çalışmaları hakkında bilgi vererek başladı. Özbekoğlu, CENGO-V Vakfı’nın 2020 yılında kurulduğunu ve o tarihten itibaren çocuklar ve gençler için çalıştıklarını vurguladı. Sözlerini; “sosyal, kültürel, sportif birçok aktivite yaptık, onların bilgi ve becerilerinin artması için projeler geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz” diyerek sürdüren Özbekoğlu, konuşmasında KAV ile olan işbirliklerine de değindi. CENGO-V Vakfı Başkanı Özge Özbekoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “KAV ile müthiş bir protokol imzaladık. O yüzden buradayız. Kanseri yenmek için, bu bilimsel çalışmalara destek vermek için buradayız. KAV ile CENGO-V’ nin bu eğitim protokolü ile 4 yıl boyunca Cengo’nun da rahatsızlığı olduğu bu nöroblastomi kanserine çok güzel çalışmaları olan Mustafa Bey ve üniversitenin çalışmalarına destek olacağız”. Özbekoğlu sözlerini, yürüyüşe katılanlara teşekkür ederek ve yürüyüş esnasında güvenlik önlemlerinin alınması ve özellikle çocuklara dikkat edilmesi uyarısıyla tamamladı.