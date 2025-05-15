Kanlıdere rehabilite ediliyor

Başkent Lefkoşa’nın iki tarafında da bulunan Kanlıdere (Pedieos Linear Park), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hayata geçirilecek ve finansmanı Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanacak projeyle rehabilite ediliyor.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nin açıklamasına göre AB’nin, Lefkoşa'nın güney kesiminde bulunan Pedieos Linear Park'ın Türk Kıbrıs toplumuna kadar genişletilmesine finansman sağlayacak.

AB'nin projeye yaklaşık 4,4 milyon Euro finansman sağlaması öngörülüyor.

Doğayla iç içe bisiklet ve yürüyüş

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hayata geçirilecek projeyle, Lefkoşalıların bisiklet sürebilecekleri, yürüyüş yapabilecekleri ve doğayla iç içe olabilecekleri huzurlu ve sürdürülebilir bir alan yaratılması amaçlanıyor.

Hem çevrenin hem de yerel topluluğun iyileştirilmesini hedefleyen projeyle yeni rekreasyon alanları oluşturulacak, nehrin doğal ekosistemi korunup geliştirilecek ve sel ile erozyon riskleri azaltılacak. Ayrıca her iki toplumdan insanları bir araya getirecek etkinlikler desteklenecek. Rehabilitasyon çalışmalarında nehrin doğal güzelliği korunacak; ihtiyaç duyulan bölgelerde yeşil yollar ve yükseltilmiş yürüyüş yolları inşa edilerek yerel bitki örtüsü ile yaban hayatının korunması sağlanacak.

Avrupa Komisyonu Bölgesel ve Kentsel Politika Genel Müdürlüğü (DG REGIO) Genel Müdür Vekili Nicola De Michelis, projeyle ilgili şunları ifade etti:

“AB, Kıbrıs'ta yeşil alanların iyileştirilmesini ve şehirlerde sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesini sağlayan projelere destek vermektedir. Bu projeyle Pedieos/Kanlıdere’yi yenilikçi yaklaşımların, çevre dostu kalkınmanın ve doğa korumanın önemli bir örneği haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu girişim, hem yerel halkın yaşam kalitesini artıracak hem de daha iyi şehir planlamasına öncülük edecek. Bu tür projeler, AB'nin çevrenin korunmasına, toplumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine ve kentsel alanlarda doğal yaşamın korunmasına verdiği önemin somut bir göstergesidir.”

UNDP Kıbrıs Ofisi Başkanı Jakhongir Khaydarov ise şu açıklamada bulundu:

“Bu proje, UNDP'nin ekosistemleri iyileştirme, yaşam standartlarını yükseltme ve sosyal uyum ile uzlaşmayı güçlendirme konusundaki kararlılığının somut bir örneğidir. Projeyi hayata geçirerek sadece bölgenin ekolojik değerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda kültürel ve rekreasyonel faaliyetler için ortak bir alan da oluşturuyoruz. Bu girişim, doğa temelli çözümleri ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyerek hem insanların hem de gezegenin birlikte gelişimini sağlama yolundaki daha geniş UNDP taahhüdünün bir parçasıdır.”

İlk etap kasıma kadar bitecek

Rehabilitasyon projesinin ilk etabının Kasım 2025'e kadar tamamlanması öngörülürken, AB'nin nihai onayının ardından tüm projenin Eylül 2027'de tamamlanması hedefleniyor.