Kanlıada: “Bana bir şey olmaz’ demeyin. Farkında olun”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Ayşe Kanlıada, 1- 31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kanlıada mesajında; erken teşhisin hayat kurtardığının altını çizdi, yaşı gelmiş kadınları meme muayenesi yaptırmaya çağırdı.

Ülkede ve dünyada en sık görülen kanser türünün meme kanseri olduğuna işaret eden Kanlıada, meme kanserinin pembe kurdele ile temsil edildiğini belirterek, pembe kurdelenin toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen bir sosyal proje olduğunu kaydetti..

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Kanlıada, meme kanserinin meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıktığını ve kadınlarda olduğu oran kadar olmasa da günümüzde nadiren erkeklerde de görülebildiğini dile getirdi.

"Her yıl 200'ü aşkın meme kanseri teşhisiyle yeni hasta ekleniyor"

Kanser Hastalarına Yardım Derneği ailesine her yıl 200’ü aşkın meme kanseri teşhisi ile yeni hasta eklendiğini kaydeden Kanlıada, meme kanserinin, ülkede 30, 40 ve 50 yaşlarındaki kadınlarda daha sık görüldüğünü, yaş ortalamasının ise 20’li yaşlara kadar düştüğünün gözlemlendiğini belirtti.

“Kadınlara meme muayenesi ve ücretsiz kanser erken teşhis taramaları yapılacak”

Kanlıada, bu yıl Sağlık Bakanlığı'na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında sağlık merkezlerinde, kadınlara meme muayenesi ve ücretsiz kanser erken teşhis taramaları yapacağını duyurduğunu hatırlattı.

Önlenebilir bir kanser türü

Ayşe Kanlıada, “Geçmişe oranla, çok erken teşhislerle tespit edilen vakaların tedavilerinin ve başarı oranının yüzde 95’lere çıktığı açıklanırken, meme kanseri önlenebilir bir kanser türü haline gelmiştir.” dedi.

Bu nedenle yıllık kontrollerin çok önem arz ettiğine ve erken teşhisin hayat kurtardığına vurgu yapan Kanlıada, açıklamasının devamında; “Kanser oluşmadan veya kanseri birinci evrede yakalamak mümkündür. Tedavi süresi ve şekli eskiye oranla daha kolay olduğu gibi, yaşam kalitesi de daha yüksek olmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Bilhassa kadınların sağlıklı ve uzun yaşamak için konuyu gündemde tutması, farkındalık yaratması ve ülkenin her köşesindeki tüm kadınların erken teşhis ve tedbirler konusunda bilinçli olmasını sağlamak gerektiğini kaydeden Kanlıada, “Kanser Hastaları Yardım Derneği olarak Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda yaşı gelmiş kadınlarımızı meme muayenesi yaptırmaya çağırıyoruz.” dedi.

Kanlıada, “Devletimizin ve Derneğimizin iş birliği neticesinde ve uzun uğraşları sonucunda, bir onkoloji hastanemiz, onkologlarımız ve hemşire ekiplerimiz vardır. Devlette ve özelde, ailelerin yanında ve onların da destekleriyle tedavi olma şansımız vardır. Artık meme kanserinde ülkemizde uygulanamayan bir tedavi kalmamış, güven içinde, rahatlıkla tedaviler alınabilmektedir.” açıklamasında bulundu.

“Derneğimiz tedavi yanında, hastaların tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyor”

Kanlıada, sağlanan bu olanaklarda, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin büyük payı olduğunu ve bugün bunun haklı gururunu hep birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Derneğin her şekilde tedavi yanında, hastaların tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladığını, hastaların memnun ve huzurlu bir şekilde bu süreci tamamlamalarına yardımcı olmaya çalıştığını anlatan Kanlıada, peruk, silikon meme, özel sütyen, lenf ödem korseleri, psikolojik danışmanlık vs. gibi hizmetlerin de başvuruda bulunan hastalara bir tamam ve ücretsiz şekilde sunulduğunu kaydetti.

Kanlıada, ayrıca hasta yatağı, tekerlekli sandalye, ilaç, tetkik, doktor ücretleri, yol masrafları ve gerektiği yerde uçak biletlerinin de Dernek tarafından karşılandığını da ekledi.

“Erken teşhis hayat kurtarır”

Kötü beslenme alışkanlıkları, çevresel faktörler, stres, sigara/alkol kullanımı vs. gibi durumlar ve alışkanlıkların kanser oluşumunda etkili, önemli faktörlerden olduğuna da dikkat çeken Kanlıada, “Meme kanserinden ve diğer kanser türlerinden elimizden geldiğince kendimizi korumak amacıyla bu faktörlerden uzak durmalıyız.” dedi.

Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirmek ve özellikle meme kanserinde büyük rol oynayan rutin elle ve USG kontrollerini aksatmadan yaptırmanın önemine vurgu yapan Ayşe Kanlıada, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bana bir şey olmaz’ demeyin. Farkında olun ve erken teşhisin hayat kurtardığının altını bir kez daha çizerek, hepinizi sağlıklı, güzel günlerde buluşmak üzere sevgiyle kucaklıyorum.”