KANAL SİM’DEN ÇAĞRI: TATAR VE ERHÜRMAN’A PROGRAM DAVETİ

Hükümet kurma görevinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından, UBP Milletvekili Ünal Üstel’e verilmesi sonrası Cumhurbaşkanlığı tarafından Erhürman’a yönelik açıklama ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın açıklamaya cevabı sonrasında Cumhurbaşkanı Tatar ve CTP Genel Başkanı Erhürman, canlı yayına davet edildi.

Kanal Sim Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu, Kanal Sim’de yayınlanan Sabah Kahvesi programında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Ana muhalefet lideri CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı Kanal Sim canlı yayınında programa davet etti.

Ülkede yaşanan son gelişmelerin konuşulacağı özel bir yayında Cumhurbaşkanı Tatar ve CTP Genel Başkanı Erhürman’ın konuk olacağı program çağrısını yazılı olarak da sunan Kanal Sim Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu, “Karşılıklı görüşlerin konuşulacağı programı size uygun saat ve yerde gerçekleştirmeye hazırım” dedi.