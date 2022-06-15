“Kanadında birden fazla kırık var!”

Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklamada, yol kenarında uçamaz halde bulunan bir delice doğan ile ilgili bilgi verildi. Durumu belirsiz olan delice doğanın tedavisine başlandığı ve kanadında birden fazla kırık olduğu ifade edildi.

Açıklama şöyle:

“Bu Delice doğan yol kenarında uçamaz halde bulundu. Geldiğinde son derece zayıftı, bu yüzden ekip ona sıvı tedavisi ve ilaçlar vererek hemen işe koyuldu.

İleri tetkik ve röntgen sonrasında sağ kanatta çok sayıda kırık tespit edildi. Ulna ve radius ikiden fazla parçaya bölünerek neden uçamadığını açıklıyordu. Ne yazık ki geleceği hala belirsiz, ameliyat edildi ve Yaban Hayat Hastanesi ekibi bu hayvanı stabil tutmak için ellerinden gelenin en iyisini yapıyor.

Bu hikaye umarım mutlu sonla biter ve başarılı bir rehabilitasyon olur; bunu gerçeğe dönüştürmek için çok çalışıyoruz.

Her ay yüzlerce hayvan geliyor ve maliyetler yüksek. Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin desteğinize ihtiyacı var.

Bağışlar, gönüllülük ve sponsorluk, yardımcı olabileceğiniz yöntemlerdir.”