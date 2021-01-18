Kan donduran iddia 8 yaşındaki çocuğu taciz, etmekle suçlanıyor

Haspolat’ta meydana gelen çocuğun cinsel istismarı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.Ç, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi olayla ilgili bulguları aktardı.

Çebi, zanlının “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, 17 Ocak tarihlerinde zanlının Haspolat ağıllar bölgesinde faaliyet gösteren bir çiftlikte ailesi ile birlikte ikamet etmekte olan 8 yaşındaki erkek çocuğunu istismar etmekle suçlandığını kaydetti.

Doktor kontrolünden geçirildi…

Polis meselenin 17 Ocak tarihinde polise intikal ettiğini aynı gün çocuğun Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Çocuk Cerrahisi uzmanı Dr. Gönül Küçük tarafından genel fiziki muayenesi yapıldığını ve muayenesinde herhangi bir bulguya rastlanmadığını mahkemeye aktardı.

Polis bazı örnekler alınarak tahlil amaçlı laboratuvara teslim edildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Yakup Çolak suçsuz olduğunu iddia etti.

Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.