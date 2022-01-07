Kamuya enflasyonun üzerinde, Asgari ücrete % 45 artış

Seçime “Yaptık, yine yaparız” sloganı ile giren Cumhuriyetçi Türk Partisi hem “yapılanlara” hem de yapılacaklara işaret etti.

Nedir daha önce “yapılan”? Ve yeni döneme ışık tutan adımlar nelerdir?

En yakın iktidar 4’lü koalisyondu…

CTP’li başbakanın yönettiği bu zorlu koalisyon denemesinde önemli bir deneyim elde edildi.

Neydi bu deneyim diye biraz geçmişi sorguladık.

2 Şubat 2018 ile 22 Mayıs 2019 arasında görevde kalan CTP’li son hükümet 4’lü koalisyonda dikkat çekenleri gelin hep birlikte konuşalım…

CTP yetkilileri ile o dönemi ele aldık:

2018 yılında TL’nin döviz karşısındaki ciddi değer kaybı nedeniyle ülke ekonomik krize girmişti. Gelirler, giderleri karşılayamayacak noktaya gelmişti. O dönemin hükümeti bütçeyi dengelemek için almak zorunda kaldığı tedbirleri, ilgili sendika, birlik ve meslek odaları ile istişare içerisinde azami ortak paydada buluşarak almaya çalıştı.

Peki neler yapıldı bu toplantılar dizisi sonucunda?

* Döviz kaynaklı sorunları ve alınacak tedbirleri görüşmek üzere Meclis 13 Ağustos’ta olağanüstü toplantıya çağrıldı. Başbakan alınacak tedbirler konusunda Meclisi bilgilendirdi.

* Kamu Sendikaları ile ek mesai kesintileri ile ilgili,

* Hayvan Üreticileri ile yem fiyatları, süt fiyatları, hibe arpa ile ilgili,

* Ticaret Odası ve Sanayi Odası ile indirim kampanyaları ile ilgili,

* Paydaşlarla ve sivil toplum temsilcileriyle Mağusa-İskele-Yeni Boğaziçi Emirnamesi ile ilgili görüşülerek önlemler alındı.

* Casinolara altı ay süreyle yüzde 20 ek vergi uygulandı.

* Kamu Çalışanlarının ek mesai ücretlerinden dört ay süreyle yüzde 15 kesinti yapıldı.

* İstihdamda, kamu kaynaklarına erişimde adalet, eşitlik, şeffaflık ilkeleri hayat buldu.

*15 aylık süreçte istihdam edilen 640 kişinin 496 kişisi Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığıyla, 72 kişi sözleşmeli doktor, sözleşmeli personel, 59 kişi geçici işçi ve 13 kişi Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında istihdam edildi.

* 2017 yılında ise istihdam edilen 390 kişinin 168 kişisi Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığıyla, 69 kişi sözleşmeli doktor, sözleşmeli personel, 148 kişi geçici işçi ve 5 kişi (% 1) Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında istihdam edilmişti.

* Kurumlara, Dairelere geçici veya sözleşmeli olarak istihdam edilenler münhal ve sınavla alındı.

*Kalkınma Bankası (5), E -devlet (6), Uyuşturucu ile Mücadele (3), Sağlık Bakanlığı (5), Sütek (6), Serbest Liman (7)’da istihdam edilen kişiler için sınav yapıldı.

* Orman Bekçileri 2018’de münhalle, 2019’da münhal ve başvuruların münhal sayısından fazla olması nedeniyle kura ile, Kooperatif Bankası terfileri münhal ilan edilerek, sınavla yapıldı.

* Yurttaşlık verme uygulaması yasal sınırlar içinde ve belirlenen kıstaslara uygun olarak yapıldı.

* 2 Şubat 2018’de cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp göreve başlayan 4’lü koalisyon hükümeti yıl içerisinde, TL’nin ciddi anlamda değer kaybına (stg karşısında % 32), yanısıra TC’den (2018 yılı başında önceki yılın mükellefiyetlerini karşılamak üzere gelen 224 milyon kaynak dışında) kaynak aktarılmamasına rağmen kendi öz kaynakları ile başarılı bir dönem geçirmiş, halkın alım gücünü büyük oranda korumuş, yeterli olmasa bile belli başlı yatırımlar yapmayı , savunma gideri olarak kendi öz kaynaklarından 334 milyon TL ödemeyi ve 2018 bütçesini 50 milyon artı ile kapamayı başarmıştır.

Kamuya enflasyonun üzerinde artış!

Asgari ücrete % 45 artış

Kamu görevlilerine 2018’de oluşan enflasyonun üzerinde artış verildi. 2018 toplam enflasyon yüzde 29.96, 2011 öncesi kamu çalışanlarına verilen artış yüzde 34.40, 2011 sonrası kamu çalışanlarına verilen artış yüzde yüzde 37.85 oldu.

CTP’li hükümet döneminde Asgari Ücret üç kez artırıldı. Söz konusu dönemde brüt 2 bin 175 TL olan asgari ücret, 14 Mart 2018’de 2 bin 365 TL’ye, 6 Ağustos 2018’de 2 bin 620 TL’ye, 1 Şubat 2019’da ise 3 bin 159 TL’ye çıkarıldı. Toplam enflasyonun üzerinde artış verildi. Dönem enflasyonu yüzde 37, verilen artış yüzde 45 oldu.

*Temmuz’da kamu çalışanlarına verilen yüzde 12.11’lik artış, milletvekili tahsisatlarına yansıtılmadı.

* Yoksulluk yardımı, engelli yardımı alan yaklaşık 7 bin 800 kişiye 12 Eylül 2018’de bin TL ek ücret verildi.

* “Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu” kuruldu.

* Yerel kaynaklarla Güzelyurt’ta 6 bin dönüm tarım arazisini sulayacak su temini sağlandı. (Tonu 95 kuruşa)

* Yapılan denetimler sonucunda 8 taş ocağı izni Bakanlar Kurulu Kararı ile iptal edildi. Yürürlükteki mevzuat uyarınca 15 adet kırma kum-çakıl ocağı Denetleme Kurulu tarafından denetlendi ve hazırlanan denetim raporları sonucunda mevzuata uygun olarak 2 adet kırma kum-çakıl ocağının ruhsat süresi uzatıldı.

* Hastanelerdeki poliklinik muayene saatleri 14.30’a kadar uzatıldı.

* Kalkanlı Yaşam Evi hizmete girdi.

* Sağlık Ocakları geliştirildi. Yenileri açıldı.

* Hastanelerdeki eksik cihazlar büyük ölçüde giderildi. Doktor ve hemşirelerde kapasite artırıldı. 99 yeni hemşire istihdamı yapıldı.

* Kanser hastalığı bildirimi yasal düzenleme ile zorunlu hale getirildi.

* Narenciye üreticilerine 2015-2016 sezonundan kalma kilo başına 5 kuruş prim ödemeleri yapıldı. Toplamda üreticilere 1 milyon TL ödendi.

Kamu alacaklarına sahip çıkıldı. Tahsilatlar yüzde 69.29 oranında artırıldı!

* 1 Nisan 2019 tarihinde elektrikte ‘3 zamanlı tarifeye’ geçildi.

*18 Nisan 2019 tarihinde KIB-TEK’e dört jeneratör alımı için Bakanlar Kurulu uluslararası ihale kararı aldı.

* TL’nin döviz karşısında ciddi değer kaybına rağmen 8 ay boyunca elektriğe zam yapılmadı.

* Yasal mükellefiyetlerini yerine getirmeyen toplam 198 adet sanayi arazi kira sözleşmesi iptal edildi. Çok paydaşlı komite aracılığı ile bu araziler yeniden kiralanarak yatırıma açıldı.

* Sanayi Dairesi tarafından iptal edilen sanayi arazilerinin ihtiyaca göre adil ve şeffaf bir yaklaşım ile yeniden dağıtılması için, Kalkınma Bankası, KOBİGEM-YAGA, KTEZO, KTSO temsilcileri ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bürokratlarından oluşan değerlendirme komitesi oluşturuldu. Komite, dağıtım için kriterler belirleyerek, gazete ve sosyal medya aracılığı ile duyuru yaparak başvuru kabul etti. Bu sayede herkesin adil olduğunu kabul ettiği bir yöntem ile 150’yi aşkın yeni dağıtım partizanlık karıştırılmadan gerçekleştirildi.

* Ticaret Dairesi, Ocak 2018 - Nisan 2019 döneminde ülke genelinde 8 bin 199 işyerini denetledi. Mevzuat dışı uygulamalar için 417 bin 449 TL ceza kesildi, tarihi geçmiş 2 milyon 438 bin 998 TL’lik mal müsadere edildi.

Bet ofis sayısı düşürüldü, 174 istisnai yurttaşlık iptal edildi

* Bet Ofisleri 52’den 41’e düşürüldü.

* 174 istisnai yurttaşlık iptal edildi.

* 74 ‘T’ izni iptal edildi.

* Güzelyurt - Lefke yolu Doğancı kavşağına kadar tamamlandı. 2. Etap istimlak sorunu çözüldü.

* Lefkoşa – Kuzey Çevre Yolu üzerindeki kamulaştırma sorunu çözüldü.

* Poliste, ‘Kadına Şiddete Karşı Müdahale Birimi’ kuruldu.

* Kıbrıslı Rum ve Maronitlere dair erzak yardımlarından alınan gümrük vergisi kaldırıldı.

* Aplıç ve Derinya kapılarının açılabilmesi için hükümet üzerine düşeni yaptı ve gerekli altyapıyı tamamladı.

* Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin üzerine gidildi. Birçok dosya tamamlanarak ilgili mercilere sevk edildi. Kıb-Tek, CAS, Ercan Havaalanı, Şeker Sigorta, Devlet Laboratuvarı dosyaları hazırlanarak ilgili mercilere iletildi.