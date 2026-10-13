Amerikalı oyuncu RJ Mitte yaşamını yitirdi

"Breaking Bad" dizisinde uyuşturucu baronu Walter White'ın oğlu rolüyle tanınan Amerikalı oyuncu RJ Mitte 34 yaşında hayatını kaybetti.

Menajeri Sean Reilly, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Sevilen oyuncu, hayırsever ve engelli hakları savunucusu RJ Mitte'nin trajik ölümünü derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz" dedi.

Genç aktör, ABD'nin Teksas eyaletinin Brownsville kentinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Serebral palsi hastası olan Mitte, Bryan Cranston ve Aaron Paul'un başrollerini paylaştığı Emmy ödüllü Breaking Bad dizisinde canlandırdığı Walter White Jr. karakterine, kendi yaşam deneyimlerini de yansıttı.

Oyuncu, dizideki performansıyla 2014 yılında Screen Actors Guild Ödülü'ne layık görüldü.

Menajeri Sean Reilly, "Mitte, role kattığı gerçekçilikle dikkat çekti ve engellilik konusunda farkındalık ile kapsayıcılığı savunan güçlü bir platform oluşturdu" dedi.

Mitte ayrıca United Cerebral Palsy ve Shriners Children's kuruluşlarında elçi olarak görev yaptı.

Reilly, Mitte'nin bunun yanı sıra hayırseverlik çalışmaları ve toplumsal girişimleri desteklemek amacıyla Mitte Vakfı'nı kurduğunu, görünürlüğünü "ön yargılara meydan okumak ve engelli bireylerin daha fazla temsil edilmesini teşvik etmek" için kullandığını söyledi.

Brownsville Polis Departmanı da oyuncunun ölümünü BBC'ye yaptığı açıklamayla doğruladı.

Polis sözcüsü, "Ölüm nedeni ve şekline ilişkin resmi tespit henüz yapılmadı. Soruşturma sürüyor" dedi ve ölümde herhangi bir "suç unsuru" şüphesi olmadığını ekledi.

Breaking Bad, ABD'de 2008'den 2013'e kadar beş sezon boyunca yayınlandı.

Vince Gilligan'ın yarattığı anti-kahraman temalı dizi, Primetime Emmy Ödülleri'nde 58 adaylık elde etmiş ve hem 2013 hem 2014 yılında iki kez En İyi Drama Dizisi ödülü dahil olmak üzere 16 Emmy kazanmıştı.

Dizi, 21. yüzyılın en iyi Amerikan televizyon yapımlarından biri olarak gösteriliyor.

Bryan Cranston, dizide kanser teşhisinin ardından ailesine maddi destek sağlayabilmek için suç dünyasına adım atan New Mexico'lu bir lise kimya öğretmenini canlandırıyor.

Metamfetamin ticaretinin karanlık dünyasına giderek daha fazla sürüklendikçe, oğlu Walt Jr. ile arasındaki mesafe de açılıyor. Walt Jr. ise dizi boyunca bu durumdan duyduğu rahatsızlığı çoğu zaman mizahi bir dille dile getiriyor.

Louisiana'da büyüyen Mitte, 2005 yılında küçük kız kardeşinin oyunculuk kariyerini desteklemek için Los Angeles'a taşındığında henüz gençlik çağının başındaydı. Kısa süre sonra kariyerinde dönüm noktası olacak rol için seçmelere katıldı.

Mitte daha önce, Los Angeles'taki ilk seçmesinin California eyaleti için hazırlanan metamfetamin karşıtı bir kamu spotu olduğunu anlatmıştı.

Ekim ayı başlarında katıldığı bir podcast yayınında Mitte, "Sonra Breaking Bad seçmelerine geldik. Bana göre o da bir bakıma metamfetamin karşıtı bir yapımdı çünkü hikaye hiç kimse için iyi bitmiyordu" dedi.

Canlandırdığı karakter, dizinin yaratıcısı Vince Gilligan'ın serebral palsisi daha ağır seyreden ve koltuk değneği kullanan eski bir arkadaşından esinlenerek oluşturulmuştu. Mitte'nin ise böyle bir desteğe ihtiyacı yoktu.

Oyuncu, sağlık durumuna dizide hiç doğrudan değinilmeyen bir genci canlandırırken karaktere samimi ve doğal bir yaklaşım getirdi; mizahı da performansının önemli bir parçası oldu.

Dizinin başarısıyla tanınırlık kazandıktan sonra Mitte, görünür ya da görünmez engelleri bulunan kişilerin daha çeşitli rollerde ve daha derinlikli karakterlerle temsil edilmesi için mücadele etti.

2021 yılında BBC'ye verdiği röportajda, "Ödül sezonları geldiğinde hepimiz beden ve zihin çeşitliliğini yansıtan yapımları görmeyi umuyoruz" demişti.

Mitte, "Engelli temsilinin görünürlüğünün artmasını görmek sevindirici. Ancak ilerleme bazen büyük dönüşümlerden çok, tek tek yaşanan atılımlar ve anlarla gerçekleşiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Mitte'nin rol aldığı diğer yapımlar arasında Hannah Montana, Switched at Birth, Westhampton ve bu yıl yayımlanan son projesi Talking to Strangers da bulunuyor.