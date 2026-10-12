Erhürman'ın Ankara programı ertelendi
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erhürman’ın boynunda yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 15 Ekim’de Ankara’da düzenlenecek Başkent Toplantıları’na katılımı ileri bir tarihe ertelendi.
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Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Ankara programı ertelendi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erhürman’ın boynunda yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 15 Ekim’de Ankara’da düzenlenecek Başkent Toplantıları’na katılımı ileri bir tarihe ertelendi.
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