Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Ankara programı ertelendi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erhürman’ın boynunda yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 15 Ekim’de Ankara’da düzenlenecek Başkent Toplantıları’na katılımı ileri bir tarihe ertelendi.