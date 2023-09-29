UBP-DP-YDP Hükümeti, kamuya 3 sözleşmeli personel istihdam etti. Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan istihdam Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kamuya 1 yıl süre ile istihdam edilen personeller arasında Halkın Partisi’nden istifa edip, UBP’ye transfer olan eski Milletvekilli Hasan Büyükoğlu’nun oğlu Berk Büyükoğlu, Melis Menent ve Özgür Yeleğen bulunuyor.