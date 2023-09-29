Kamuya 3 sözleşmeli personel
UBP-DP-YDP Hükümeti, kamuya 3 sözleşmeli personel istihdam etti.
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UBP-DP-YDP Hükümeti, kamuya 3 sözleşmeli personel istihdam etti. Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan istihdam Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kamuya 1 yıl süre ile istihdam edilen personeller arasında Halkın Partisi’nden istifa edip, UBP’ye transfer olan eski Milletvekilli Hasan Büyükoğlu’nun oğlu Berk Büyükoğlu, Melis Menent ve Özgür Yeleğen bulunuyor.
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