“Kamusal alana idrarını yaptı”
Lefkoşa’da, kamusal alana idrarını yapan ve kendisini uyaran kadına cinsel organını gösteren şahıs tutuklandı, Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıktı.
Lefkoşa’da, kamusal alana idrarını yapan ve kendisini uyaran kadına cinsel organını gösteren şahıs tutuklandı, Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıktı.
Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, Çarşamba gün, saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, kamusal alanda, bir apartmanın önüne idrarını yapan şahsın, kendisine “ne yaptığını” soran kadına dönerek cinsel organını gösterdiğini söyledi.
Polis, şikâyet üzerine tutuklanan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 29 Aralık 2021 tarihinden beri 924 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak kaldığının belirlendiğini açıkladı.
Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 60 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.