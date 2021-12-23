Kamuda ek mesai duracak

Kamuda örgütlü sendikalar, KTAMS, Kamu-Sen ile Hemşireler ve Ebeler Sendikası, hastanelerin yoğun bakım üniteleri hariç, tüm iş yerlerinde 27 Aralık Pazartesi gününden itibaren ek mesaiye kalmama kararı aldı.

KTAMS ve Kamu-Sen yaptığı yazılı açıklamada kamu çalışanlarının altı aydan beri ödenmeyen ek mesaileri ile ilgili olarak; hükümetin sendikaları muhatap alıp bir ödeme planı sunmadığını açıkladı.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen de bu konuda uzlaşı sağlanana kadar geri adım atmayacaklarını belirtti.

Özgöçmen, yazılı açıklama yaparak, 4 maddelik taleplerini de sıraladı.

Özgöçmen’in yaptığı yazılı açıklama şöyle: Tüm kamuoyu ve meslektaşlarımızın bilgisine;

Değerli meslektaşlarımız, abilerimiz ablalarımız ve kardeşlerimiz...

Öylesine zorlu yollardan ve yıllardan geçiyoruz ki bu yükün altında tek başımıza eziliyoruz (Kendi adımıza söylüyoruz tabii bunları yoksa bizim ile beraber diğer sağlık çalışanları da ayni durumda).

Değerli meslektaşlarımız...

Her gün ölmektense bir gün ölmek daha iyidir mantığıyla hakkımız olanı söke-söke alacağız diyoruz! Varımsınız mesleki sendikanızın çatısı altında toplanmaya ve haklarımızı almak için sokağa inmeye?

Biliyorsunuz bir pandemi fırtınası dünyamızı ve ülkemizi iki yıldır rehin almış durumda. Bizler bu fırtınaya ruhumuzu koyduk ortaya, bedenimizi, psikolojimizi ve ailemizi bıraktık arkamızda.

Neden???

Ülkemiz ve insanlarımız için!!

Değdi mi???

Sonuna kadar değdi!!

Tüm halkımıza emeklerimiz bizden yana helal olsun. Her kurtarılan hayatla bir nebze olsa da hep şükrettik insanımızın mutluluğundaki payımıza.

Ancak ne yazıktır ki kimse görmedi bizleri yaratandan başka. Günler-günleri, aylar-ayları kovaladı ve biz hep buradaydık! Yalnızdık ama gururlu ve dimdik ayaktaydık tüm zorluklara rağmen! Ne acılar yaşadık oysaki biz burada.

Pek tabi güzel günlerimiz de olmadı değil aslında. Mesela bir ara kahramandık(!), alkışlandık hatta.

Meğer sinemalarda değerliymiş kahramanlar, onu da anladık gerçek hayatta. Kimseler görmedi! Görenler görmemezlikten, duyanlar duymamazlıktan geldi aslında.

Bizler ise hep gördük, duyduk ve sabrettik. Sabrın sonu selamettir dedik fakat biz ses etmedikçe daha çok bizden talep edildi, daha çok üstümüze gelindi, baskılar yapıldı, tehditler yapıldı ama yılmadık ve boyun ise hiç eğmedik biz aslında.

Yeri geldi alttan aldık, yeri geldi sesimizi yükselttik ama yılmadık. Sizlere yansıtmadan çözdük bir çok problemimizi ama artık bıçak kemiğe dayandı! Dayanacak gücümüz kalmadı! Kaos yaşanmasın dedik sustuk. Sustuk da ama artık bir yere kadar.

Değerli meslektaşlarımız...

Ya var olacağız, yâda yok olacağız bu hayatta var mısınız meydanlarda buluşmaya??

Siyasiler ve hükümet edenler duymuyor musunuz?

Bizce duyun!! Görmüyor musunuz? Bizce görün!!

Çünkü hemşire ve ebeler bir meşale yakacak pek yakında ve bu meşale sönmeyecek haklarını, alın terlerini alana kadar.

Bir söz vardır bilir misiniz?

“Dağlardaki karlar siz istediğiniz için yağmadığı gibi siz isteyince erimeyecektir!”

Bizim sırtımızdan artık şov yapamayacaksınız bunu anlayacaksınız az kaldı. Unuttunuz her bir ebe ve hemşirenin de ailesi olduğunu, çocuğu olduğunu, onlarında birer ananın babanın evladı olduğunu. Ancak hatırlatacağız sizlere! Göreceksiniz!

Bu sebeplerden ötürü 27.12.2021 pazartesi günü mesai saati itibari ile sendikamız üyesi olan meslektaşlarımız ile birlikte başlangıç olarak süresiz ek- mesaiye gelmeme kararı alınmıştır.

1- ek - mesailerimizin tamamı ödeninceye kadar veya maliye bakanlığı ödemeler konusunda bizim ile uzlaşı sağlayıp ortak basın açıklaması yapıncaya kadar ek mesaiye gelmeme kararımız geçerli olacaktır.

2-Bulaşıcı hastalıklar üst kurulunun 10.12.2021 tarihinde almış olduğu karar ile sağlık çalışanlarının temaslı duruma düşmesi sonucunda işlemeye devam etmesi yönündeki kararın ya kamunun tümüne uygulanması yâda biz sağlık çalışanlarından da kaldırılması uygulaması yapılana kadar - ek-mesai ye gelmeme kararımız bu şekilde devam edecektir.

3-personel eksikliğinin giderilmemesi durumunda ek-mesai ye gelmeme kararımız bu şekilde devam edecektir.

4- Diğer haklarımızı alma konusunda eylem şekillerimiz 23 Ocak tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimleri sonrası kurulacak olan hükümet ile görüşme sağlanarak daha önceden de yazılı olarak verdiğimiz taleplerimize olumlu bir yanıt almamamız durumunda eylem şekillerimiz bir üst aşamaya geçecektir.”