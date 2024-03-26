Kamuda bayram tatili 9 gün oluyor

Bakanlar Kurulu, 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan Salı Arife günün de Ramazan Bayram tatiline eklenerek kamu çalışanlarına 9 günlük idari tatil verilmesini kararlaştırdı.

BRT’deki habere göre Başbakan Ünal Üstel, “Kamu çalışanlarımızın, 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki bir buçuk günlük sürede idari izinli sayılacaklarını ve bayram tatilini 9 güne çıkardığımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Ramazan Bayramı’nın şimdiden tüm halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.