Maliye'den yine borçlanma ihalesi: 15 milyon Dolar + 17 milyon Sterlin

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), milletvekili Devrim Barçın, Maliye Bakanlığı’nın 15 milyon Dolar ve 17 milyon Sterlin borçlanmak için ihaleye çıktığını açıkladı.

Barçın açıklamasında, “Kamu Maliyesi 15 Milyon Dolar (600 Milyon TL) + 17 Milyon STG (928 Milyon TL) yani toplam 1 Milyar 528 Milyon TL daha borçlanmak için yine ihaleye çıktı” ifadelerini kullandı.