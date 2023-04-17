Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na oy çokluğu

“AKSA’ya ihalesiz ve alım garantili 15 yıllık yeni bir sözleşme hakkı vereceği” ifade edilen Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla Meclis’ten geçti.

EL-SEN’in günlerce eylemine neden olan, muhalefetin onay vermediği tasarı, 26 kabul, 15 ret oyu ile Meclis’te onaylandı.