Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na oy çokluğu
“AKSA’ya ihalesiz ve alım garantili 15 yıllık yeni bir sözleşme hakkı vereceği” ifade edilen Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla Meclis’ten geçti.
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“AKSA’ya ihalesiz ve alım garantili 15 yıllık yeni bir sözleşme hakkı vereceği” ifade edilen Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla Meclis’ten geçti.
EL-SEN’in günlerce eylemine neden olan, muhalefetin onay vermediği tasarı, 26 kabul, 15 ret oyu ile Meclis’te onaylandı.
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