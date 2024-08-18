Kamu Hizmeti Komisyonu: Öğretmenlik sınavları tamamlandı

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu 2024-2025 öğretim yılı öğretmenlik sınavlarının tamamlandığını açıkladı.

Sınav sonrası açıklanan sonuçların geçici olduğunu hatırlatan Köseoğlu, sonuçlara itirazı olan adayların 3 iş günü içerisinde itiraz edebileceklerini belirtti.

Köseoğlu, “İtirazlar sonrası kesinleşecek Kesin Liste sonuçlarına göre 60 puan ve üzeri alan adaylar başarı listesine girmiş olacaklar ve yeni sınav tüzüğü çerçevesinde münhal sayısı kadar aday mülakata çağrılacak.” dedi.

Köseoğlu, mülakat sonrasında adayların atamalarının yine Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılacağını bildirdi.

Sınav tüzüğü değişikliği

Ömer Köseoğlu, geçen yıl yapılan öğretmenlik sınavlarının ardından Öğretmenler Sınav Tüzüğü'nün doğru aday seçimine hizmet etmediği sonucuna varıldığından bu yıl değiştirildiğini belirtti.

Köseoğlu, yeni Öğretmenler Sınav Tüzüğü uyarınca Öğretmenlik sınavlarının bu değişiklik çerçevesinde, adayların önce 5 yıl geçerliliği olan Öğretmenliğe Giriş Ön Sınavına girdiğini, ardından burada başarılı olan adayların kendi branş bilgilerini içeren öğretmenlik sınavına girmeye hak kazandığını kaydetti.

Yeni tüzük uyarınca ilki yapılan bu sınavlara katılımın rekor seviyede olduğunu ancak Kamu Hizmeti Komisyonu olarak bu zorlu süreci başardıklarını söyleyen Köseoğlu, önümüzdeki yıllarda sürecin gerek adaylar için, gerekse Kamu Hizmeti Komisyonu için daha kolay olacağını belirtti.

Köseoğlu, tüzüğün bu yeni şekliyle çok daha rasyonel hale getirildiğini, böylece branşlarında daha yetkin öğretmenlerin görev alacağını da sözlerine ekledi.

"Eğitim yılı başlamadan adayların mülakat ve atamalarının yapılmasını planlıyoruz"

Ömer Köseoğlu, bugün itibariyle tüm öğretmenlik sınavlarını başarıyla tamamladıklarını kaydederek, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan taleplerin gecikmeden gelmesi halinde 2024-2025 eğitim yılı başlamadan adayların mülakat ve atamalarının yapılmasını planladığını dile getirdi.

Köseoğlu, özellikle adayların süreç hakkında doğru bilgi alabilmeleri için web sayfasını takip etmeleri gerektiğini belirtti.