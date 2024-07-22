Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı da partizanlığa isyan etti

Anayasa ve Yasalara aykırı bir şekilde, UBP kurultayında oy hesabı ile kamuda torpile dayalı yasa dışı görevlendirmelere yönelik Kamu Hizmeti Komisyonu'ndan Başbakanlık ve Bakanlıklara ültimatom gibi bir yazı gönderildi.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı imzasını taşıyan yazıda, Müdür, Müsteşar ve Bakanların, Anayasa ve Yasalara aykırı bir şekilde torpile dayalı görevlendirmelerin yapıldığı iması yer aldı ve bu konuda yetkililer uyarıldı.

CEZA YASASI kurallarının ve mevzuata aykırı KHK'yı devre dışı bırakıp görevlendirme yapan Müdür, Müsteşar ve Bakanlar hakkında da Savcılığa KHK tarafından ihbarda bulunulacağının yer aldığı yazıdaki uyarı UBP’nin Kamu Hizmeti Komisyonu kurallarını ve mevzuatını da ayaklar altına aldığını gözle önüne serdi.

Söz konusu belgeyi sosyal medya hesabından CTP Milletvekili Devrim Barçın paylaştı.