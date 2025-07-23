Kamptan kaçtılar, alevlerin içinde kaldılar

Limasol'un dağlık kesimlerinde yükselen alevlerden kaçmaya çalışan Kato Platres bölgesindeki yaz kampında bulunan onlarca çocuk tam bir kabus yaşadı.

Yangının ardından boşaltılan bölgeden kurtarılmak adına üç otobüse bindirilen öğrenciler alevlerin arasında kaldı.

Alpha Cyprus'a konuşan velilere göre Limasol'a doğru yola çıkan üç otobüse bindirilen çocuklar, alevlerin arasında mahsur kaldı.

Daha sonra otobüsler alternatif bir güzergah izleyerek güvenli bir şekilde Limasol'a vardı.

Velilerin çocuklarını belirli bir noktadan almak için beklediği bildirildi.