“Kampanyamızla imkân yaratmaya çalışıyoruz”

★ “Şu anda lüks tüketimi olan bir kesim en pahalı, en özellikli ürünü alıyor. Bir kesim de lüks tüketimden kaçtığı için minimum özellikli ve az maliyetli ürünü alıyor”

★ “Yılbaşı döneminde insanlarımız her firmanın kampanyaya girmesinden dolayı ilk etapta gelip soruyor ve ayrılıyor. İmkân yaratıp önceden kampanyaya girmeyi başaran firmalar bu insanları yakalayabilir”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Armar Group

Armar Group Merkez Mağaza Müdürü Bayram Özkan ile beyaz eşya sektörünü konuştuk.

Yüksek enflasyonun getirisi olan ekonomik krizin beyaz eşya sektörünü geçmiş yıllara göre durağan hale getirdiğini belirten Bayram Özkan, asgari ücrete artış yapmanın bir faydası olmayacağı, önemli olanın vatandaşın alım gücünü yukarıya çekmek olduğu görüşünü belirtti.

Özkan, beyaz eşya grubunun zaruri bir ihtiyaç olduğunu ifade ederek, “Şu anda insanlar lüks tüketimden kaçıyor” dedi.

Müşteri profilinin değişkenlik gösterdiğinin belirten Armar Group Merkez Mağaza Müdürü Özkan, “Ürünün özelliğini bilip gelen de var, bilmeden gelen de var. En ekonomiğini de, en pahalısını da arayan da var” şeklinde konuştu.

“Ekonomik kriz, satışları düşürdü”

► “Bu dönemde gelirlerin çok yükselmemesi, giderlerin de ciddi oranda artmasından dolayı insanlarımızın alım gücü düştü. Bu yüzden sektörde geçmiş yıllara göre biraz durağanlık var. Şu anda adet olarak sattığımız parça sayısı düştü ama elde edilen ciro miktarı yükseldi. Çünkü ürünler pahalı oldu ve kimsenin öngörmediği planlamaların üzerinde ciro elde edildi. Kısacası hem alıcı, hem de satıcı için dar boğaz söz konusu…”

“Döviz hareketliliği insanlar kabuğuna çekiliyor”

► “Geçen yıl yılbaşı dönemi çok hareketliydi. Ondan sonra bir durağanlık dönemine girdik. Biz, sektörü canlı tutmak için yılda 2-3 kez kampanya yapmaya çalışıyoruz. Döviz hareketliliği olduğu zaman insanlar haklı olarak kabuğuna çekilip, beklemeye geçiyor.”

“Beyaz eşya zaruri bir ihtiyaç…”

► “Beyaz eşya grubu zaruri bir ihtiyaç oldu. Bir evde bir buzdolabı olmasın o evde yaşanmaz. Her ürün grubumuz satılıyor. Mesela bir meyve sıkacağı da satıyoruz ancak ama zaruri bir ihtiyaç değil. İsteyen, beğenen alıyor. O yüzden beyaz eşya zaruri bir ihtiyaç olduğundan dolayı daha çok beyaz eşya grubu satışı gerçekleştiriyoruz.”

“Ya lüks, ya da lüks olmayan… Ürünler bir şekilde alınıyor”

► “Bir şekilde bu ürünler alınıyor. Şu anda insanlar lüks tüketimden kaçıyor. Bir durum da var ki, lükse yönelen insan potansiyeli de artıyor. Bu da ülke içerisindeki uçurumu ortaya çıkarıyor. Lüks tüketimi olan kesim gelmeye başlıyor, en pahalı, ürünü alıyor. Bir kesim de lüks tüketimden kaçtığı için minimum özellikli ve az maliyetli ürünü alıyor. Bundan şu sonucu çıkarabiliriz ki, ülkede orta sınıf ortadan kalkıyor.”

“Kampanyamızla yeni bir imkân yaratmaya çalışıyoruz”

► “Kampanyamız, yeni yıl indirim kampanyasıdır. Yüzde 30’a kadar indirim yapmaya çalıştığımız ürün var. Her yıl düzenlediğimiz bir kampanya… Aldığımız ürünlerin fiyatları dövize endeksli, bunu üretici firmayla görüşüp stoklarımızı ona göre ayarlıyoruz. İnsanlarımıza biraz daha kolaylık olsun diye kendi karımızdan kısıyoruz, aradan aracıyı çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bir imkân yaratmaya çalışıyoruz ki insanlarımız alabilsinler.”

“Gelip soran ve ayrılan çok, erken kampanyaya giren firmalar insanları yakalıyor”

► “Yılbaşı döneminde insanlarımız her firmanın kampanyaya girmesinden dolayı ilk etapta gelip soruyor ve ayrılıyor. Bu bakımdan alıcılar kendilerini de frenliyor. İmkân yaratıp önceden kampanyaya girmeyi başaran firmalar bu insanları yakalayabilir. Bizim firmamızın, müşteri profili çok değişkendir. Ürünün özelliğini bilip gelen de var, bilmeden gelen de var. En ekonomiğini de, en pahalısını da arayan da var.”

“Asgari ücreti 100 bin TL de yapsak çözüm değil…”

► “Asgari ücretin artması çözüm değil. İnsanların alım gücünü arttıracak önlemlerin alınması lazım. Asgari ücreti 100 bin TL de yapsak, ona endeksli olarak her şeyin fiyatı artacak. O yüzden asgari ücreti artırmak bir çözüm değil. Alım gücünü artırıcı önlemlerin alınması ve uygulanması daha mantıklı…”

Neden Grundig? “Satış sonrası hizmet çok önemli…”

► “Grundig Koç grubunun bir markası. Kıbrıs’ta özellikle satış sonrası hizmet çok önemli… Bizim de, ana bacağımız servis ve yedek parça hizmeti. Biz, düzenli bir şekilde hizmet ağımızın olması üstünde duruyoruz. Telefonunuzu kaldırdığınızda bir muhatap bulabilir misiniz, bir arıza olduğunda size konu neyse atölyede düzgünce cevap verebilecek biri var mı, yedek parça isteniyorsa bu yedek parça bulunabilir mi? soruları bizim için önemli…”