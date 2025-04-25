"Kamera kayıtları incelendi, ikisi de kasket takmıyordu”

Minareliköy’de kullandığı motosikletle yaptığı kazada yolcu Ali Minnoş’un ölümüne neden olan ve ağır yaralanan zanlı F.A., yeniden tekerlekli sandalye ile mahkemeye çıkarıldı. Polis, incelenen kamera görüntülerinden hem sürücü F.A.’nın hem de yaşamını yitiren A.M.’nin kaza sırasında kask takmadığının belirlendiğini açıkladı.

Polis çavuşu Yusuf Özenci, zanlının ölümle neticelenen trafik kazası, alkollü ve süratli araç kullanma suçlarından tutuklandığını belirtti. Olayın, 23 Nisan 2025 tarihinde saat 21.15 sıralarında Minareliköy'de Şht. Mehmet Emin Caddesi üzerinde meydana geldiğini ifade eden Özenci, 196 promil alkollü olduğu tespit edilen F.A.’nın yönetimindeki motosikletle dikkatsiz ve hızlı şekilde kuzey istikametine giderken, sola meyilli virajda direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptığını söyledi.

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan A.M.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği, sürücü F.A.’nın ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

Polis, zanlının daha önce bir günlük ek tutukluluk süresiyle mahkemeye çıkarıldığını, bu sürede kamera görüntülerinin incelendiğini ve her iki şahsın da kasksız olduğunun tespit edildiğini aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken başka görüntüler ve alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, ayrıca sürat tespitinin de yapılacağını ifade ederek zanlının tutukluluk süresinin 3 gün daha uzatılmasını talep etti.

Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.