Kamera görüntüleri incelenecek

Toplumda büyük infiale neden olan, bir süredir özellikle yaşlı kişilerin telefonla aranarak dolandırılması meselesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 3 kişi, 8 gün daha tutuklu kalacak.

Zanlılar H.S, E.K ve K.A yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis her 3 zanlının “hile ile sirkat meselesi” suçlamasıyla tutuklandığını aktardı.

Polis, 22 Aralık’ta Gönyeli'de henüz tespit edilemeyen konu şahıs veya şahısların H.A(E-70)’nin cep telefonunu arayarak, kendisini Başkomiser Hakan olarak tanıtıp, bir terör örgütüne operasyon yapılacağı gerekçesiyle 15 bin Sterlin nakit parayı sirkat ettiğini anlattı.

Polis, zanlı H.S’nin tasarrufundaki 12 bin Sterlin para ile Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaptığı esnada tespit edildiğini söyledi.

Yapılan soruşturmada zanlının konu parayı nerde bulduğu ile ilgili tutarlı bir açıklama yapmadığını aktaran polis, zanlının cep telefonunda mahkeme emri ile yapılan incelemede zanlı E.K ile olay günü, olay anından önce ve sonra telefon görüşmesi olduğu tespit edildiğini anlattı.

Polis, yine aynı gün zanlı E.K’nin Güzelyurt'taki evinde tespit edilerek, tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlı E.K’nin sözlü beyanında Güzelyurt'ta önceden tanıdığı ve birlikte iş yaptığı zanlı K.A

isimli şahsın kendisini telefonda arayarak, zanlı H.S’nin isimli bir şahsın Türkiye'den geleceğini, kendisinin Güzelyurt'tan alıp herhangi bir yere yerleştirmesini istediğini belirttiğini aktardı.

Zanlı E.K’nin 22 Aralık’ta Güzelyurt Terminali’nde zanlı H.S ile buluşup, hotele götürdüğünü beyan ettiğini anlattı.

Polis, aynı gün zanlı K.A’nin zanlı E.K’yi telefonda arayıp Lefkoşa'ya gidip gitmeyeceğini sorduğunu, zanlının da Lefkoşa'ya gideceğini söylediğini belirtti.

Polis, bunun üzerine zanlı K.A’nın bir tanıdığından para alacağını zanlı E.K’ye söyleyip, alacağını alması için H.A ile buluşmasını sağlayıp kahverengi zarf içerisinde bulunan 15 bin Sterlin nakit parayı aldırdığını kaydetti.

“Para evdeki kuyuda bulundu”

Polis zanlı E.K’nin zanlı H.S’den 2 bin 500 sterlin aldığını ve 24 bin 750 TL bozup, evindeki kuyuya attığını itiraf ettiğini ve paranın kuyudan çıkarılarak emare alındığını söyledi.

Mesele ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini ve bu olayın toplumumuzda büyük bir infial yarattığını belirten polis, alınması gereken ifadeler ve izlenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydetti.

Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.