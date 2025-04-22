Kamera görüntüleri detaylı incelenecek

Kıbrıs’ın kuzeyinde bir iş insanını vurmak için adaya gelen ve yapılan operasyon sonrası kaldığı otel odasında silah ve mermi bulunduktan sonra tutuklanan İ.B. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meselenin detaylarını anlatan polis memuru Ali Yeşildal, zanlının 18 Nisan 2025 tarihinde Lefkoşa da meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma, Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarruf” suçlarından yargılandığını mahkemeye hatırlattı.

Polis, 18 Nisan 2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne gelen bir bilgide, bir iş insanını vurması için Türkiye’de sakin ve aranmakta olan İ.F isimli bir şahıs tarafından azmettirilen erkek bir şahsın Kıbrıs’ın kuzeyine gönderildiği öğrenilip "Fare Kapanı" operasyonu başlatıldığını aktardı.

Polis operasyon kapsamında yapılan soruşturmalar neticesinde adaya gönderilen kişinin isminin İ.B. olduğu ve Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir otelde 405 numaralı odada kaldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru Ali Yeşildal mahkemeden temin edilen arama emri ile zanlının kaldığı otel odasının arandığını kaydetti. Polis, yapılan aramada zanlıya ait bir çanta içinde, siyah renk monta sarılı 1 adet 7.65 MM çapında Brownig marka tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör, şarjör içerisinde 8 adet, ve tabancanın namlusuna sürülmüş 1 adet toplam 9 adet 7.65 mm çapında canlı mermi bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis, bu süre içerisinde zanlının cep telefonunun Data İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini belirtti.

Polis, ele geçirilen silah ve mermilerin ise balistik incelemeye gönderildiğini açıkladı. Polis, zanlının 19 Nisan tarihinde itiraf nitelikli ifade verdiğini, bu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini ifade etti.

Polis, meseleyi aydınlatacak kamera görüntülerinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini de belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nuray Necdet, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.