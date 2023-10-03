Kalp krizi geçiren 57 yaşındaki Kemal Çalışır hayatını kaybetti
Göçmenköy’de sakin 57 yaşındaki Kemal Çalışır dün aniden rahatsızlanırken hayatını kaybetti. Çalışır’ın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.
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Göçmenköy’de sakin 57 yaşındaki Kemal Çalışır dün aniden rahatsızlanırken hayatını kaybetti. Çalışır’ın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.
Polis Basın Subaylığında verilen bilgiye göre, çalışır dün saat 16.00 sıralarında garajının yanındayken aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Kemal Çalışır’ın otopsinde ölüm sebebi “kalp krizi” olarak belirlendi.
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