Kalkınma'da Yönetim Kurulu Başkanı Tosunoğlu oldu
Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu yeni yapılan atamalardan sonra görev dağılımı yaptı, Başkanlığa Hasan Tosunoğlu, Asbaşkanlığa da Mehmet Aktunç getirildi.
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Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu yeni yapılan atamalardan sonra görev dağılımı yaptı, Başkanlığa Hasan Tosunoğlu, Asbaşkanlığa da Mehmet Aktunç getirildi.
Yönetim Kurulu'nda Türkiye'den atanan iki üyenin yanı sıra Serdar İlhan, Enver Hoca ve Genel Kurul tarafından seçilmiş Ali Kamacı da yer alıyor.
Bakanlar Kurulu önceki gün Kalkınma Bankası Başkanı Akmercan; üyler Batur Sağlamer ve Arda Kalfaoğlu görevden alarak, yerlerine Hasan Tosunoğlu, Serdar İlhan ve Enver Hoca'yı getirmişti.
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Etiketler : kalkınma bankası, Hasan Tosunoğlu
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