Kalkınma Bankası'nda "münhal" tartışması

Hükümet istifasının hemen ardından Kalkınma Bankası, münhal için sınav tarihleri açıkladı, bu durum tartışmaları ve eleştirileri de beraberinde getirdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümetin istifa verdiği günlerde ‘apar topar’ böyle bir girişim yapılmasını ‘partizanca ve şaibeli’ olarak yorumladı. Muhalefet vekillerinden de söz konusu ‘istihdam girişimine’ tepki gösterildi.

Kalkınma Bankası Müdürü İnanç Babaliki ise bu kararın Yönetim Kururlu Kararı ile iki ay önceden bu tarihte askıya alındığını belirtti. Yasla bir sıkıntı olmadığını kaydetti.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan: “Yangından mal kaçırır gibi hareket ediyorlar, şaibeli ve partizanca uygulama. Bu yönetim kurulu istifa eden hükümetin atadığı isimlerdir. İlgili günlerde her türlü eylemle tepki koyacağız”

Kalkınma Bankası Müdürü İnanç Babaliki: “Bu karar, Yönetim Kururlu Kararı ile iki ay önceden bu tarihte askıya alınmıştı. Yasal olmaması için konu nedir bilmiyorum.”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman: “İstihdam, vatandaşlık, terfi gibi işlemler yapmaya kalkarsa bunlar hukuken geçersizdir!”

CTP Milletvekili Erkut Şahali: “Yok öyle yağma! Arsızlığınız yetti artık, yanınıza bırakmayız...”

HP Milletvekili Kudret Özersay: “Seçim yasağı devreye girsin dediğimizde UBP-YDP-DP’nin neden karşı çıktıkları şimdi daha net görülüyor.”

Fehime ALASYA

Kalkınma Bankasında 16 Ağustos’ta münhale çıkılan ve Eylül ayında ‘şaibe’ ile gündeme gelen yazılı sınavların 25 ve 27 Ekim tarihlerinde yapılacağı açıklandı.

Konuyla ilgili her türlü eylemi yaparak tepki koyacaklarını ifade eden Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, hükümetin istifasının ardından böyle bir uygulamaya gidilmesini “Yangından mal kaçırır gibi hareket ediyorlar, şaibeli ve partizanca uygulama” olarak yorumladı.

Muhalefet vekillerinden de söz konusu ‘istihdam girişimine’ yasal olmadığı için tepki geldi…

Münhal için sınav duyurusunun Yönetim Kururlu Kararı ile iki ay önceden bu tarihte askıya alındığını ifade eden Kalkınma Bankası Müdürü İnanç Babaliki ise “Bunu gerekli hukukçulara ve geçmişten yaşananları da göz önünde bulundurarak değerlendirdik. Yasal olmaması için konu nedir bilmiyorum.” dedi.

Henüz sınavları gerçekleşmeyen 2 adet Şube Müdürlüğü ve 2 adet birinci sınıf birinci derece Banka Memurluğu mevkileri için yazılı sınavın 25 Ekim’de sözlü sınavın ise 27 Ekim’de yapılacağı duyuruldu. Duyuruda sınavlara ilişkin mekan ve zaman detayları paylaşıldı.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere; Kalkınma Bankası münhali için 3 Eylül’de, aynı gün içinde iki kez sınava katılım çağrısı yapıldığını, ikisinin de iptal edildiğini belirten Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, bu duruma tepki göstermişti.

Sendika “şaibe var” derken, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu bu iddiaların iyi niyet ve bilgiden yoksun olduğunu söylemiş, “Şube sayımızı artırdık, 15 gün sonra 2 yerine 4 şube için münhale çıkacağız, benzer işlemi tekrar tekrar yapmamak için böyle bir karar aldık” açıklaması yapmıştı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan:

“Yangından mal kaçırır gibi hareket ediyorlar, şaibeli ve partizanca uygulama”

Hükümetin dün istifasını verdiğini anımsatan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, bu saatten sonra idari karar yönünde, istihdam yapma, yurttaşlık, kırsal kesim arsası dağıtımı veya kamu bankalarından kişilere kredi vererek özel menfaat sağlanmaması gerektiğini dile getirdi. Buna karşın Kalkınma Bankasının ‘apar topar’ münhale çıktığını ve kredi dağıtımını hızlandırdığını iddia eden Bengihan, bankada böyle bir ihtiyaç olmadığını, banka çalışanlarının da bu durumdan rahatsız olduğunu savundu.

Hükümetin istifa verdiği bir süreçte bu tip sınavların yapılmasını ‘şaibe olacağının göstergesi’ olarak nitelendiren Bengihan, “Bu yönetim kurulu istifa eden hükümetin atadığı isimlerdir. İlgili günlerde her türlü eylemle tepki koyacağız. Banka çalışanları da çok büyük rahatsızlık içinde. Yangından mal kaçırır gibi hareket ediyorlar.” şeklinde konuştu.

Bengihan, “Banka yönetim kurulu apar topar kendi bulunduğu alanda ‘hem yandaşlarını müdürlük makamına getirebilmek için hem de bankaya birinci sınıf birinci derece banka memuru istihdamı için apar topar genelge yayınlayarak münhale çıktı. Şu an böyle bir ihtiyaç yoktur.” dedi.

“…muhalefetin önerisini kabul etmediğinin de en büyük göstergesidir”

“Hem istihdam, hem müdürlük terfisi, hem de kredi dağıtması bu hükümetin neden seçim yasaklarıyla ilgili muhalefetin önerisini kabul etmediğinin de en büyük göstergesidir” diyen Bengihan, açıklamasını şöyle sonlandırdı: “Ayrıca kredi başvurularını da hızlandırıp seçim öncesi yandaşlarına kredi kullandırma gailesine düştüler. Kesinlikle sendika bu uygulamanın partizanlık olacağı endişesini duymaktadır. Daha iki hafta önce Hasan Tosunoğlu bankada verilen kredilerin %53’ünün geri gelmediğini açıkladı. Bu ödenmeyen kredileri için de yaptırım bulunmadığını ve sadece 2 kişi için yasal işlem yapıldığını kamuoyu ile paylaştı. Buna karşın hala kredi dağıtmaya devam mı edecek?”

Kalkınma Bankası Müdürü İnanç Babaliki:

“Bu karar, Yönetim Kururlu Kararı ile iki ay önceden bu tarihte askıya alınmıştı”

Münhal için sınav duyurusunun Yönetim Kururlu Kararı ile iki ay önceden bu tarihte askıya alındığını ifade eden Kalkınma Bankası Müdürü İnanç Babaliki ise “Bunu gerekli hukukçulara ve geçmişten yaşananları da göz önünde bulundurarak değerlendirdik. Yasal olmaması için konu nedir bilmiyorum.” dedi.

Babaliki, konuyla ilgili YENİDÜZEN’e şunları anlattı:

“Münhalin çıkma kararı zaten Ağustos ayından bu yana açıkta kalan bir konudur. Münhalin askıya alınması tarihi bugüne denk geliyordu. Bu Yönetim Kururlu Kararı ile iki ay önceden bu tarihte askıya alınmıştı. Bankanın işleyişinin devamlılığı için daha önceden öngörülen bu sınavın yapılması tabi ki elzemdir. Hükümet istifasını verdi ama henüz net bir durum bilmiyoruz. Bu hükümetin düştüğü anlamına gelmez. Daha önceden alınan Yönetim Kurulu kararını devreye koyduk. Bunu gerekli hukukçulara ve geçmişten yaşananları da göz önünde bulundurarak değerlendirdik. Yasal olmaması için konu nedir bilmiyorum.” dedi.

Sınav tarihi açıklamasına tepkiler

Kalkınma Bankasıyla ilgili yapılan girişimin hukuken geçersiz olduğunu ifade eden bazı siyasiler de duruma tepki gösterdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin istifasının ardından ‘yeni hükümet kuruluncaya kadar yalnızca günlük, zorunlu, cari işleri yapmaya yetkili’ olduklarının altını çizerek, istihdam, vatandaşlık, terfi gibi işlemlerin yapılması durumunda bunların hukuken geçersiz olduğuna vurgu yaptı.

Erhürman, paylaşımında şunları ifade etti:

“Bu hükümetin derdinin ne olduğunu bildiğimiz için dün açıkça uyardık. Olmayan hükumet istifa etti ve artık yeni hükumet kuruluncaya kadar yalnızca günlük, zorunlu, cari işleri yapmaya yetkilidir. İstihdam, vatandaşlık, terfi gibi işlemler yapmaya kalkarsa bunlar hukuken geçersizdir! Bugün ise Kalkınma Bankası münhal çıkmış. Hukuken geçersizdir! Nokta!!!”

Şahali: “Yok öyle yağma! Arsızlığınız yetti artık, yanınıza bırakmayız...”

Bu duruma tepki gösteren diğer isimler ise CTP Milletvekili Erkut Şahali ve HP Milletvekili Kudret Özersay oldu.

“Yok öyle yağma! Arsızlığınız yetti artık, yanınıza bırakmayız...” diyen CTP Milletvekili Erkut Şahali, tepkisini; “Sakın! İstifa etmiş bir hükümetin atıkları olarak, batırdığınız Kalkınma Bankası'nda daha fazla debelenmeyin! Dün, istifa, bugün alel acele münhal, gitmeden de terfi, istihdam. Yok öyle yağma! Arsızlığınız yetti artık, yanınıza bırakmayız...” paylaşımıyla gösterdi.

Özersay: “Seçim yasağı devreye girsin dediğimizde neden karşı çıktıkları şimdi daha net görülüyor”

Bu tür istihdamların derhal durdurulması gerektiğini kaydeden HP Milletvekili Kudret Özersay ise hükümetin ‘seçim yasakları devreye girsin’ talebini neden geri çevirdiğinin anlaşıldığını kaleme aldı.

Özersay, sosyal medya paylaşımında şunları belirtti:

“Hükümet DÜN istifasını verdi Kalkınma Bankası BUGÜN İki şube müdürü iki banka memuru işe alımı için sınav duyurusu yapıyor. Seçim yasağı devreye girsin dediğimizde UBP-YDP-DP’nin neden karşı çıktıkları şimdi daha net görülüyor. Bu tür istihdamların derhal durdurulması gerekir.”