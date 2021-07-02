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Kalkınma Bankası’nda Covid-19: Banka 1 hafta kapalı

Kalkınma Bankası’nda Covid-19: Banka 1 hafta kapalı

Kalkınma Bankası Asbaşkanı Mehmet Aktunç’un Covid-19 testi sonucu pozitif çıktı, banka bir hafta süreyle kapandı.

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Kalkınma Bankası Asbaşkanı Mehmet Aktunç’un Covid-19 testi sonucu pozitif çıktı, banka bir hafta süreyle kapandı.

Tedbir amaçlı, tüm yönetim ve personel kadrosunun testlerinin yapılıp sonuçların alınması adına, bankanın 7 gün süreyle kapalı olacağı öğrenildi.

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