Kalkınma Bankası, Merkez Bankası’na bağlanıyor

Milletvekilliği Erken Genel Seçimleri’nin ardından 7 Şubat’ta istifa eden geçmiş Bakanlar Kurulu’nun, yeni hükümet görüşmeleri yapılırken, 11 Şubat’ta “Kalkınma Bankası Değişiklik Yasa Tasarısı” hazırladığı iddia edildi.



Yenidüzen’e bilgi veren bir kaynak, bu tasarıyla birlikte Kalkınma Bankası’nın dolaylı olarak Türkiye Merkez Bankası’na bağlanmış olacağını belirtti.



Tasarıya göre, Kalkınma Bankası Yasası’nda yer alan atanabilme koşulları ve Bankaların tahvil alma yükümlülükleri denetim yetkisinin yeniden düzenlendi, yetki Merkez Bankası’na verildi.

Merkez Bankası Başkanı, Türkiye’den atanıyor.



Öte yandan, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’ndaki iki üye de yasada olmamasına rağmen Türkiye’den atanıyor.



Kalkınma Bankası’nın sermayesi ise Kıbrıs’ın kuzeyindeki mevduatlardan aktarılan kaynakla sağlanıyor.





İşte o tasarı





KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KALKINMA BANKASI

(DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

GENEL GEREKÇE

45/1992 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Yasası’nda, atanabilme koşulları ve Bankaların tahvil alma yükümlülüklerinin yeniden belirlenmesi ile denetim yetkisinin yeniden düzenlenmesi amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. Yasanın kısa ismi düzenlenmiştir. Madde 2. Esas Yasa’nın, 16’ncı maddesinin (2)’nci fıkrası yeniden düzenlenmiştir. Madde 3. Esas Yasa’nın, 28’inci maddesinin (4)’üncü fıkrası kaldırılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. Madde 4. Esas Yasa’nın, 29’uncu maddesinin (3)’üncü fıkrası kaldırılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. Madde 5. Esas Yasa, 33’üncü maddesine (5)’inci fıkra eklenmek suretiyle yeniden düzenlenmiştir. Madde 6. Esas Yasa’nın, 35’inci maddesinin (2)’nci fıkrası kaldırılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. Madde 7. Esas Yasa’nın, 36’ncı maddesi kaldırılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. Madde 8. Esas Yasa, yeni geçici madde eklenmek suretiyle yeniden düzenlenmiştir. Madde 9. Yasanın yürürlüğe giriş tarihi düzenlenmiştir.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KALKINMA BANKASI

(DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI