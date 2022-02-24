Kalkınma Bankası, Merkez Bankası’na bağlanıyor
Yenidüzen’e bilgi veren bir kaynak, bu tasarıyla birlikte Kalkınma Bankası’nın dolaylı olarak Türkiye Merkez Bankası’na bağlanmış olacağını belirtti.
Milletvekilliği Erken Genel Seçimleri’nin ardından 7 Şubat’ta istifa eden geçmiş Bakanlar Kurulu’nun, yeni hükümet görüşmeleri yapılırken, 11 Şubat’ta “Kalkınma Bankası Değişiklik Yasa Tasarısı” hazırladığı iddia edildi.
Yenidüzen’e bilgi veren bir kaynak, bu tasarıyla birlikte Kalkınma Bankası’nın dolaylı olarak Türkiye Merkez Bankası’na bağlanmış olacağını belirtti.
Tasarıya göre, Kalkınma Bankası Yasası’nda yer alan atanabilme koşulları ve Bankaların tahvil alma yükümlülükleri denetim yetkisinin yeniden düzenlendi, yetki Merkez Bankası’na verildi.
Merkez Bankası Başkanı, Türkiye’den atanıyor.
Öte yandan, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’ndaki iki üye de yasada olmamasına rağmen Türkiye’den atanıyor.
Kalkınma Bankası’nın sermayesi ise Kıbrıs’ın kuzeyindeki mevduatlardan aktarılan kaynakla sağlanıyor.
İşte o tasarı
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KALKINMA BANKASI
(DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI
GENEL GEREKÇE
45/1992 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Yasası’nda, atanabilme koşulları ve Bankaların tahvil alma yükümlülüklerinin yeniden belirlenmesi ile denetim yetkisinin yeniden düzenlenmesi amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1.
Yasanın kısa ismi düzenlenmiştir.
Madde 2.
Esas Yasa’nın, 16’ncı maddesinin (2)’nci fıkrası yeniden düzenlenmiştir.
Madde 3.
Esas Yasa’nın, 28’inci maddesinin (4)’üncü fıkrası kaldırılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir.
Madde 4.
Esas Yasa’nın, 29’uncu maddesinin (3)’üncü fıkrası kaldırılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir.
Madde 5.
Esas Yasa, 33’üncü maddesine (5)’inci fıkra eklenmek suretiyle yeniden düzenlenmiştir.
Madde 6.
Esas Yasa’nın, 35’inci maddesinin (2)’nci fıkrası kaldırılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir.
Madde 7.
Esas Yasa’nın, 36’ncı maddesi kaldırılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir.
Madde 8.
Esas Yasa, yeni geçici madde eklenmek suretiyle yeniden düzenlenmiştir.
Madde 9.
Yasanın yürürlüğe giriş tarihi düzenlenmiştir.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KALKINMA BANKASI
(DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasa’yı yapar:
Kısa İsim
45/1992
58/1994
29/1997
24/2000
5/2002
38/2019
1.
Bu Yasa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Yasası ile birlikte okunur.
Esas Yasanın 16’ncı Maddesinin Değiştirilmesi
2.
Esas Yasa, 16’ncı maddesinin (2)’nci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (2)’nci fıkra konmak suretiyle değiştirilir:
“(2)
(A)
Bankalar 31 Aralık 2020 tarihli bilançolarında yer alan taahhütlerinin yüzde ikisi (%2) oranında Devlet garantili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası tahvili satın almak zorundadır. Taahhütler Merkez Bankasınca belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde hesaplanır.
(B)
Bu fıkra kapsamında çıkarılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası tahvillerinin vade ve faiz oranları, güncel ekonomik duruma göre Banka Yönetim Kurulunca belirlenir.”
Esas Yasanın 28’inci Maddesinin
Değiştirilmesi
3.
Esas Yasa, 28’inci maddesinin (4)’üncü fıkrası kaldırılmak suretiyle değiştirilir.
Esas Yasanın 29’uncu Maddesinin
Değiştirilmesi
4.
Esas Yasa, 29’uncu maddesinin (3)’üncü fıkrası kaldırılmak suretiyle değiştirilir.
Esas Yasanın 33’üncü Maddesinin Değiştirilmesi
5.
Esas Yasa, 33’üncü maddesinin (4)’üncü fıkrasından hemen sonra yeni (5)’inci fıkra eklenmek suretiyle değiştirilir:
62/2017
“(5)
Bankacılık Yasası’nın 24’üncü maddesi uyarınca faaliyet harcından muaftır.”
Esas Yasanın 35’inci Maddesinin
Değiştirilmesi
6.
Esas Yasa, 35’inci maddesinin (2)’nci fıkrası kaldırılmak suretiyle değiştirilir.
Esas Yasanın 36’ncı Maddesinin
Kaldırılması
7.
Esas Yasa, 36’ncı maddesi kaldırılmak suretiyle değiştirilir.
Esas Yasaya Geçici Madde Eklenmesi
8.
Esas Yasa, Geçici 3’üncü madde eklenmek suretiyle değiştirilir:
62/2017
“3.
Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde, yönetim kurulu ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarının Bankacılık Yasası’ndaki koşullara uygun hale getirilmesi zorunludur.”
Yürürlüğe Giriş
9.
Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak, yürürlüğe girer.