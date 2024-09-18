Kalkanlı Yaşam Evi yenilendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Kalkanlı Yaşam Evi, yenilenerek hizmete açıldı.

Yaşlı bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yenilenen ve çağdaş bir yapıya kavuşturulan Kalkanlı Yaşam Evi'nin açılışı için düzenlenen törene, Başbakan Ünal Üstel de eşi Zerrin Üstel’le birlikte katıldı.

Açılışta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, KEİ Ofisi Koordinatörü Erol Öz, bölge milletvekilleri ile diğer yetkililer ve vatandaşlar yer aldı.

Açılış töreni, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yaşam evi sakinlerinden Mehmet İslamoğlu’nun gitar eşliğindeki müzik dinletisiyle başladı. Tadilat sürecini anlatan video gösterimi ardından konuşmalar yapıldı.

120 yatak kapasitesine yükseltilen ve odaları klimalı çağdaş bir yapıya kavuşturulan Kalkanlı Yaşam Evi’nde, yaşlılara mutlu bir yaşam sürmesi amacıyla her türlü sağlık ve bakım hizmeti veriliyor. Yaşam alanları, yemekhane, yatak odaları, banyoların tamamen yenilendiği yaşam evinde yaşamını sürdüren yaşlılar, tanıtım videosunda “kendilerine hak ettiği değeri gösteren” tüm yetkilere teşekkür etti.